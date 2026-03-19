Alexia Brime López sube a lo alto del podio en el Campeonato de Castilla y León Júnior

Alexia Brime López sumó un nuevo éxito para un palmarés deportivo que a pesar de su juventud no para de crecer.

La joven tenista astorgana se apuntaba el triunfo en el Campeonato de Castilla y León dentro de la categoría junior asegurándose como premio añadido la presencia en el cuadro final del Nacional.

La ya conocida tenista pone el colofón en 2026 a un gran año 2025, en el que hizo un gran papel en lo que a torneos nacionales se refiere. Entre esos éxitos con la raqueta hay que destacar el título de campeona en dos pruebas del AS Young Tour (Gijón 2025 y Valladolid 2025) y el subcampeonato en La Coruña 2025.

En el torneo Warriors TTK hizo final y quedo subcampeona en Gijón 2025 en la prueba más exigente del año en el que desde octavos y contra campeonas de pruebas anteriores y jugadoras con un gran potencial lograba hacerse un hueco en su primera final en dicho torneo, estando muy cerca de alzarse con la victoria

Su mayor logro del verano fue llegar a dieciseisavos en el Campeonato de España Mapfre disputado en el Club de Tenis Chamartín. De hecho, del equipo que llevo Castilla y León fue la única que consiguió llegar tan alto. Y en noviembre fue subcampeona en el Torneo de Maestros de Castilla y León en la categoría absoluta y desde ahí volvió a centrarse en sus estudios. Aun así consiguió proclamarse campeona sub-18 de Castilla y León.