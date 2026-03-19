Diario de León

La Cultural Leonesa buscará talento en Argentina, a través de su Academia Internacional

Se llevará a cabo del 27 de abril al 1 de mayo una nueva acción de identificación de talento en Buenos Aires

Una acción del último partido de la Cultural contra el Racing.

Una acción del último partido de la Cultural contra el Racing.VIRGINIA MORÁN

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León

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La Cultural y Deportiva Leonesa buscará talento en el fútbol de formación argentino a través de Clia (Cultural Leonesa International Academy), su academia internacional, según ha informado la entidad.

Dentro de las acciones desarrolladas por la Clia y en su proyección internacional, se llevará a cabo del 27 de abril al 1 de mayo una nueva acción de identificación de talento en Buenos Aires (Argentina).

El proyecto incluye la realización de un campus dirigido a jóvenes jugadores que quieran vivir una experiencia de evaluación con la metodología y la visión formativa que se desarrolla en el conjunto leonés en sus categorías inferiores.

Se trata de una iniciativa, según señala la entidad en sus redes sociales, "orientada a seguir ampliando la presencia internacional del proyecto culturalista y a fortalecer nuevos espacios de desarrollo y conexión con talento de distintos mercados".

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