La Cultural Leonesa buscará talento en Argentina, a través de su Academia Internacional

Una acción del último partido de la Cultural contra el Racing.VIRGINIA MORÁN

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Cultural y Deportiva Leonesa buscará talento en el fútbol de formación argentino a través de Clia (Cultural Leonesa International Academy), su academia internacional, según ha informado la entidad.

Dentro de las acciones desarrolladas por la Clia y en su proyección internacional, se llevará a cabo del 27 de abril al 1 de mayo una nueva acción de identificación de talento en Buenos Aires (Argentina).

El proyecto incluye la realización de un campus dirigido a jóvenes jugadores que quieran vivir una experiencia de evaluación con la metodología y la visión formativa que se desarrolla en el conjunto leonés en sus categorías inferiores.

Se trata de una iniciativa, según señala la entidad en sus redes sociales, "orientada a seguir ampliando la presencia internacional del proyecto culturalista y a fortalecer nuevos espacios de desarrollo y conexión con talento de distintos mercados".