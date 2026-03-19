Agua y caudales altos, temperaturas bajas y ríos bravos marcarán las primeras semanas

Agua y caudales altos, temperaturas bajas y ríos bravos. Ese es el panorama que durante las primeras semanas de la temporada de pesca van a encontrarse los cientos de aficionados a la caña y sedal en la provincia leonesa. Una cifra que irá creciendo conforme las condiciones climatológicas vayan mejorando. Algo que no es nada nuevo, más bien el santo y seña de cada año en los primeros pasos de la campaña.

Ese panorama llevará a que pocas sean las zonas en las que se pueda pescar bien o mínimamente aceptable. Habrá que esperar por tato a que pasen las jornadas y los ríos regulen su caudal. Algo que si al principio puede demorar la buena marcha de la temporada posteriormente se convertirá en un argumento altamente positivo en forma de caudales en buenas condiciones cuando las fechas vayan transitando y el calor entre de lleno. O lo que es lo mismo, la escasez de agua no va a ser este año un problema, todo lo contrario. Agua va a encontrarse en los ríos incluso en pleno periodo estival. En este apartado hay que recordar que esta campaña los ríos no regulados en cuanto a actividad pesquera bajarán en muchos casos el telón más tarde de esa fecha que ya era habitual del 31 de julio. En estos primeros días de la temporada los mejores resultados se darán con la pesca a ninfa para los mosqueros y a cucharilla para los de lance, teniendo las mejores oportunidades en las horas centrales del día, debido a que las aguas bajan frías por deshielo en los regulados y por los desembalses de los pantanos. Hay que hacer aquí un inciso recordando que las aguas desembalsadas son las de la parte más profunda y por consiguiente las de menor temperatura del pantano. A medida que avance la temporada, ya adentrados en el mes de mayo todo apunta que esta campaña pueda erigirse en una de las mejores que se puedan esperar con cauces limpios, las eclosiones más largas, donde se podrá a empezar a pescar bien.