Restricciones de tráfico, horarios y recorrido de la XVI Media Maratón Ciudad de León este domingo

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La XVI Media Maratón Ciudad de León, que se celebrará el próximo domingo 22 de marzo, afectará significativamente a la circulación en el centro y varias zonas de la capital leonesa. Con más de 7.000 corredores inscritos en sus diferentes modalidades (Media Maratón, 5K, Mini Media y 2 km), la Policía Local desplegará un amplio operativo de vigilancia, seguridad y regulación del tráfico para garantizar el desarrollo seguro de la prueba.

Las restricciones comenzarán temprano: a partir de las 7.30 horas se cortará la circulación en el Paseo del Parque, zona de salida y meta de todas las carreras (junto al Estadio Hispánico). A partir de las 10.30 horas, se restringirá completamente el tráfico a lo largo de todo el recorrido de la Media Maratón, que discurre por numerosas calles y avenidas del casco urbano y periférico.

Además, se prohíbe el estacionamiento desde primera hora en un amplio listado de vías afectadas, entre las que destacan: Paseo del Parque, Paseo Condesa Sagasta, calle Arquitecto Cañas del Río, Ruiz de Salazar, calle Palomera, calle Medul, calle Buen Suceso (desde calle Caridad hasta calle Marqués de Montealegre), calle Corredera, calle Miguel Zaera, Reyes Leoneses, calle Campanillas, Ejército del Aire, avenida La Lastra, calle San Pedro de Castro, calle Santo Martino, calle Sacramento y Puerta Castillo.

Recorridos y horarios

Media Maratón (salida a las 10:30 h aprox.): el circuito principal, de 21 km, arranca en el Paseo del Parque, pasa por Plaza de Toros, avda. Fernández Ladreda (contramarcha), José Aguado, Los Aluches, La Lastra, San Pedro de Castro, Arrabal de San Madrid, La Candamia, Real, La Granja, Buen Suceso, Príncipe de Asturias, Universidad, Nocedo, Vegamián, San Juan de Sahagún, Quintanilla, Medul, Palomera, Cubos, Puerta Castillo, San Isidoro, Ramón y Cajal, Renueva, Suero de Quiñones, Reyes Leoneses, Ejército del Aire, Peregrinos, Gutiérrez Mellado, Cruz Roja, Padre Isla, Santos Ovejero, Condesa Sagasta, Guzmán el Bueno, Ordoño II, Independencia, Corredera y regreso al Paseo del Parque para meta en el Estadio Hispánico. Las afecciones serán más prolongadas en este trazado amplio y con múltiples bucles.

Prueba 5K (salida posterior): circuito urbano más corto que incluye Paseo del Parque, Corredera, San Francisco, Independencia, Ramón y Cajal, San Isidoro, Sacramento, Puerta Castillo, Cubos, Ave María, San Lorenzo, Regla (Catedral), Domínguez Berrueta, Plaza Mayor, Santa Cruz, Cuesta Castañones, Cuesta Carbajalas, Escurial, Hospicio, San Francisco y regreso por Corredera al Estadio Hispánico (meta en pista de atletismo).

Mini Media y 2 km (categorías infantiles y juveniles): salida y meta en el Estadio Hispánico, con recorrido reducido por Paseo del Parque, Plaza de Toros (izquierda), Fernández Ladreda (contramarcha), José Aguado, Los Aluches y regreso al Paseo del Parque y pista de atletismo.

Desde el Ayuntamiento de León recomiendan a los conductores planificar sus desplazamientos con antelación, evitar el centro de la ciudad durante la mañana del domingo y utilizar vías alternativas como el bypass o rondas exteriores. La Policía Local estará presente en todos los puntos clave para informar y regular el tráfico en tiempo real. Se espera que la normalidad se restablezca progresivamente a partir del mediodía, una vez finalizadas las pruebas y retirado el dispositivo.