Sigue en directo el partido SD Ponferradina-Unionistas CF
SD Ponferradina
Borja Vázquez -p- 43', Slavy 48'
En directo
2
0
Unionistas CF
Centro muy cerrado que remata Pere Marco desviado a bocajarro.
Amarilla a Keita.
Centro de Frimpong que cabecea en el primer palo Slavy y el cuero se pierde muy cerca del poste.
Gol de la Deportiva
2-0-Centro de Andoni que cabecea Slavy a las mallas. El oscense no lo celebra.
Vuelve a rodar el balón
Arranca la 2ª parte.
Koke x Jorrín; Serpeta x Maslloréns y Encuentra x Olmedo.
Descanso
SD Ponferradina 1-Unionistas CF 0.
Prieto para el penalti
Prieto le para el penalti con los pies a
Penalti de Ger Nóvoa a Álvaro Gómez al tener que salir al corte tras un error de Jorrín.
Prolongación
Se jugarán 4 minutos más.
Remate en semifallo de Pere Marco tras rechace de córner que atrapa Prieto.
Gol de la Deportiva
1-0-Borja Vázquez de penalti.
Amarilla a Salvi.
Amarilla a Álvaro Gómez.
Penalti
Empujón de Álvaro Gómez sobre un futbolista local.
Amarilla a Slavy.
Falta colgada sobre el área berciana que despeja de puños Prieto.
VAR
Unionistas pide una agresión de Frimpong a Álvaro Gómez previa a las últimas acciones porque el jugador de Unionistas tiene sangre en la boca. El árbitro dice que no hay nada.
Amarilla a Calderón.
Centro de Calderón que toca en un defensa y atrapa Salvi.
Amarilla a Frimpong.
Le cuesta a la Deportiva crear juego en campo blanquinegro.
Unionistas pidió el VAR en una acción en la que el colegiado pitó tarde una falta sobre Ger Nóvoa y en la que el balón acabó en la portería berciana. El árbitro vio el monitor y mantuvo la falta.
Salva Prieto
Mano increíble de Prieto a tiro cruzado de Jota que buscaba la escuadra.
Primer córner para el equipo visitante. Lo remató muy desviado de cabeza Pere Marco.
Buen avance de Esquerdo, pero no encontró en el último pase a Calderón.
Unionistas juega con un 4-1-4-1 y no con el esperado 4-2-3-1.
Falta pasada de Andoni, no llega nadie, controla Esquerdo, deja a Borja Vázquez, que desde el pico del área remata alto.
Amarilla a Olmedo.
La Deportiva ha protagonizado dos llegadas por la derecha, pero Calderón no ha acertado a centrar bien.
Primer remate muy desviado a cargo del conjunto charro.
Keita juega de mediapunta y Slavy es el delantero.
Empieza el choque
Saca la Deportiva.
Ya están los equipos sobre el césped. Hoy el capitán blanquiazul es Prieto ante las ausencias de Borja Valle y Andújar.
Previa y novedades
La Deportiva recibe hoy a Unionistas en un nuevo duelo en casa en el que el equipo busca reencontrase con el triunfo y recuperar posiciones para aproximarse a los puestos de play off. El duelo arranca a las 21.00 horas en El Toralín y se puede seguir en el minuto a minuto de Diario de León a través de su página web (www.diariodeleon.es), en Onda Bierzo, a través de la radio, y en los canales de televisión LaLiga+, Football Club, Euskaltel, R, Movistar+, Digi, Orange, +Media, Zapi.
Mehdi Nafti ya cuenta con Andújar, tras un mes y medio ausente por lesión, si bien tiene la sensible baja por sanción de Borja Valle. También están lesionados Fede San Emeterio, que podría acudir hoy al duelo tras su operación, y Erik Morán, que ya ha empezado a tocar balón. De todos modos, el vasco ha entrado en la convocatoria sin opciones de jugar. El técnico incluye en el once las novedades de Esquerdo, Calderón y Slavy. Keita sigue en el once, aunque no está claro si jugará en punta, en la mediapunta o en banda, mientras que Xemi empieza de reserva.
En el cuadro charro no hay ausencias, toda vez que Mounir está en el banquillo. Como la Deportiva, desde la 2ª semana de enero comenzó una reacción que le llevó a salir de los puestos de abajo y pelear incluso por el play off. No obstante, viene de perder 0-3 ante el Barakaldo CF. Un buen mercado de invierno le ha valido la referida reacción, a pesar de perder a su referente ofensivo Gastón Valles, que se fue al Tenerife.
En el partido de la 1ª vuelta el cuadro salmantino igualó un 0-2 con el que se puso el cuadro berciano. Fue el 2º partido de Nafti en el banquillo y el primer punto que obtuvo.
Pita el ovetense Francisco García Riesgo (Comité Asturiano), el colegiado del Deportiva Ponferradina 1-Arenas Club 2 de esta campaña, el día que debutó Nafti en el banquillo blanquiazul. A la escuadra ponferradina también le dirigió los dos choques ante el Arenteiro de la Liga 2023-2024: 2-1 en El Toralín y 0-0 en Espiñedo. Es el árbitro que más penaltis pita en el grupo I.
Tres son los partidos como el de esta noche que se han disputado con anterioridad. En la Liga 2018-2019 se impuso 3-0 el cuadro berciano en el inicio de la espectacular racha de los últimos 3 meses y medio de temporada que le condujeron al ascenso a 2ª División. 1-1 acabó el partido de la Liga 2023-2024, el de la lesión de Dacosta por una dura falta que ni siquiera fue señalada. Y 1-0 terminó el duelo de la pasada campaña con gol de Álex Costa en el último minuto. Fue el primer triunfo berciano de esa Liga.
Alineaciones
·SD Ponferradina (4-2-3-1): 1 Andrés Prieto; 23 Jorrín, 5 Undabarrena, 3 Ger Nóvoa, 19 Andoni López; 22 Esquerdo, 16 Frimpong; 7 Calderón, 17 Keita, 18 Borja Vázquez; 8 Slavy.
Convocatoria: 2 Andújar, 4 Moltenis, 9 Cortés, 11 Petkov, 12 Koke, 13 Ángel Jiménez -ps-, 14 Xemi, 15 Vasco, 20 Pau Ferrer, 24 Erik Morán, 25 Pablo Barredo -ps-, 26 Vlad Kysil.
DT: Mehdi Nafti.
·Unionistas CF (4-1-4-1): 1 Salvi; 2 Olmedo, 3 Gorjón, 5 Farru, 19 Prada; 6 Juanje; 11 Álvaro Gómez -c-, 8 Jota, 24 Maslloréns, 15 Chibozo; 21 Pere Marco.
Convocatoria: 4 Ramiro Mayor, 7 Adam Arvelo, 9 Serpeta, 10 Carlos de la Nava, 12 Artola, 13 Marco Suárez -ps-, 14 Saidi, 16 Vadik Murria, 17 Mounir, 20 Jan Encuentra, 22 Juanma Lendínez, 23 Aarón Piñán.
DT: Mario Simón.
·Árbitro: Francisco García Riesgo (Asturias); auxiliares: Pelayo Buergo y Sergio Martín; cuarto árbitro: Gonzalo López.