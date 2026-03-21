Sigue en directo el partido SD Ponferradina-Unionistas CF

Previa y novedades

20:19 21/03/2026

20:56 21/03/2026

La Deportiva recibe hoy a Unionistas en un nuevo duelo en casa en el que el equipo busca reencontrase con el triunfo y recuperar posiciones para aproximarse a los puestos de play off. El duelo arranca a las 21.00 horas en El Toralín y se puede seguir en el minuto a minuto de Diario de León a través de su página web (www.diariodeleon.es), en Onda Bierzo, a través de la radio, y en los canales de televisión LaLiga+, Football Club, Euskaltel, R, Movistar+, Digi, Orange, +Media, Zapi.

Mehdi Nafti ya cuenta con Andújar, tras un mes y medio ausente por lesión, si bien tiene la sensible baja por sanción de Borja Valle. También están lesionados Fede San Emeterio, que podría acudir hoy al duelo tras su operación, y Erik Morán, que ya ha empezado a tocar balón. De todos modos, el vasco ha entrado en la convocatoria sin opciones de jugar. El técnico incluye en el once las novedades de Esquerdo, Calderón y Slavy. Keita sigue en el once, aunque no está claro si jugará en punta, en la mediapunta o en banda, mientras que Xemi empieza de reserva.

En el cuadro charro no hay ausencias, toda vez que Mounir está en el banquillo. Como la Deportiva, desde la 2ª semana de enero comenzó una reacción que le llevó a salir de los puestos de abajo y pelear incluso por el play off. No obstante, viene de perder 0-3 ante el Barakaldo CF. Un buen mercado de invierno le ha valido la referida reacción, a pesar de perder a su referente ofensivo Gastón Valles, que se fue al Tenerife.

En el partido de la 1ª vuelta el cuadro salmantino igualó un 0-2 con el que se puso el cuadro berciano. Fue el 2º partido de Nafti en el banquillo y el primer punto que obtuvo.

Pita el ovetense Francisco García Riesgo (Comité Asturiano), el colegiado del Deportiva Ponferradina 1-Arenas Club 2 de esta campaña, el día que debutó Nafti en el banquillo blanquiazul. A la escuadra ponferradina también le dirigió los dos choques ante el Arenteiro de la Liga 2023-2024: 2-1 en El Toralín y 0-0 en Espiñedo. Es el árbitro que más penaltis pita en el grupo I.

Tres son los partidos como el de esta noche que se han disputado con anterioridad. En la Liga 2018-2019 se impuso 3-0 el cuadro berciano en el inicio de la espectacular racha de los últimos 3 meses y medio de temporada que le condujeron al ascenso a 2ª División. 1-1 acabó el partido de la Liga 2023-2024, el de la lesión de Dacosta por una dura falta que ni siquiera fue señalada. Y 1-0 terminó el duelo de la pasada campaña con gol de Álex Costa en el último minuto. Fue el primer triunfo berciano de esa Liga.