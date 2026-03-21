Fútbol | Segunda División
El Cultural Leonesa-Real Valladolid se mantiene para el Sábado Santo 4 de abril a las 18.30 horas en el Reino de León y es declarado de alto riesgo
La Liga de Fútbol Profesional desestima la petición del club leonés que había alegado que no trascurrirán las 72 horas entre el partido del Miércoles Santo 1 de abril frente a la SD Huesca en El Alcoraz / Además, la Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte declara de alto riesgo el derbi autonómico de Castilla y León de la jornada 34 de Liga de Segunda División
El partido Cultural-Real Valladolid, correspondiente a la jornada 34 de Segunda División, se mantiene para el Sábado Santo 4 de abril a las 18.30 horas en el Reino de León, pese a la reclamación de la Cultural a la Liga de Fútbol Profesional de que no han transcurrido las 72 horas entre el partido del Miércoles Santo1 de abril frente a la SD Huesca en El Alcoraz, que se jugará a partir de las 20.00 horas.
Además, la Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte declara de alto riesgo el derbi autonómico entre la Cultural Leonesa y el Real Valladolid, que requerirá de una especial presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La declaración de alto riesgo obliga a los clubes a adoptar medidas adicionales en el sistema de venta de entradas, la separación de las aficiones dentro de los recintos deportivos y el control de los accesos al estadio.
También, las fuerzas de seguridad refuerzan sus despliegues preventivos, especialmente en lo referido a la vigilancia de las hinchadas, siempre en coordinación con todos los operadores implicados en la celebración del evento deportivo y la protección de los asistentes.