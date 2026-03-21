El Cultural Leonesa-Real Valladolid se mantiene para el Sábado Santo 4 de abril a las 18.30 horas en el Reino de León y es declarado de alto riesgo

La Cultural Leonesa se impuso en la primera vuelta al Real Valladolid por 0-1 en el estadio Nuevo Zorrilla.DL

El partido Cultural-Real Valladolid, correspondiente a la jornada 34 de Segunda División, se mantiene para el Sábado Santo 4 de abril a las 18.30 horas en el Reino de León, pese a la reclamación de la Cultural a la Liga de Fútbol Profesional de que no han transcurrido las 72 horas entre el partido del Miércoles Santo1 de abril frente a la SD Huesca en El Alcoraz, que se jugará a partir de las 20.00 horas.

Además, la Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte declara de alto riesgo el derbi autonómico entre la Cultural Leonesa y el Real Valladolid, que requerirá de una especial presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La declaración de alto riesgo obliga a los clubes a adoptar medidas adicionales en el sistema de venta de entradas, la separación de las aficiones dentro de los recintos deportivos y el control de los accesos al estadio.

También, las fuerzas de seguridad refuerzan sus despliegues preventivos, especialmente en lo referido a la vigilancia de las hinchadas, siempre en coordinación con todos los operadores implicados en la celebración del evento deportivo y la protección de los asistentes.