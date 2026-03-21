El Barça, a ganar pendiente del derbi madrileño

Publicado por Felipe Areola Barcelona Creado: Actualizado:

El Barcelona, líder en la Liga y con muy buenas sensaciones tras la goleada al Newcastle en la Champions (7-2), tiene la posibilidad de aumentar su ventaja en el campeonato doméstico (14.00, DAZN).

Solo necesita sacar adelante el encuentro ante el Rayo Vallecano, clasificado para los cuartos de final de la Conference, y a expensas del resultado del derbi madrileño.

Y es que los azulgrana abren la jornada del domingo, mientras que el duelo entre el Real Madrid, segundo, y el Atlético de Madrid, ahora cuarto, es el que la cerrará. Los de Hansi Flick están en un gran momento de forma.