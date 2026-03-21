La SD Ponferradina se reencuentra con la victoria

Partido Ponferradina vs Unionistas de Salamanca disputado en el estadio de El Toralin de Ponferrada Jornada 29 del Grupo I de 1ª Federacion foto Luis de la MataL. DE LA MATA

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La SD Ponferradina recupera la sonrisa tras imponerse 3-1 a Unionistas en un duelo en el que el conjunto berciano fue mejor en la 2ª parte, a pesar de quedarse con diez en el minuto 59. El triunfo mete de lleno en la pela por la quinta plaza al equipo de Nafti.

Mehdi Nafti incluyó en el once las novedades de Esquerdo, Calderón y Slavy. Keita jugó de mediapunta y Xemi empezó de reserva.

Aunque aún no está para jugar, Erik Morán estuvo en el banquillo.

El equipo blanquiazul volvió a tener muchos problemas a la hora de circular el balón y encontrar huecos en campo contrario, al igual que llegadas y ocasiones. De hecho, en todo el primer tiempo sólo tiró entre palos en la acción de balón parado que supuso el 1-0.

El cuadro visitante jugó con un 4-1-4-1 y supo dificultar desde el centro del campo la generación de juego de los discípulos de Nafti. Dos intentos fallidos de centros de Calderón fueron las primeras acciones de relevancia en campo contrario a cargo de la Deportiva. Y un remate de Borja Vázquez que se fue alto en la continuación de una falta colgada al área supuso el primer y único remate deportivista hasta el minuto 43.

La gran ocasión de marcar en el tiempo reglamentario de la primera mitad lo tuvo el visitante Pere Marco, que tras irse de Esquerdo realizó un remate cruzado que sacó de la escuadra un Andrés Prieto que se acabó convirtiendo en el gran protagonista de ese primer acto.

Una acción en la que el árbitro no tuvo claro si pitar o no una falta sobre Ger Nóvoa estuvo a punto de convertirse en el gol tonto de la jornada. El cuadro visitante terminó la acción metiendo el balón en la portería y el trencilla acabó yendo al VAR a ver si era o no falta lo que había acabado de señalar. Por suerte se ratificó en su decisión inicial. Unionistas pidió más tarde una agresión de Frimpong que ni fue ni acabó siendo ni falta.

Cuando el partido, muy atascado y con muchos parones, se encaminaba al descanso, un empujón en un córner de Álvaro Gómez a Slavy supuso el penalti que Borja Vázquez transformaba en el 1-0. Y cuando parecía que así se llegaría al descanso y justo cuando se cumplía el tiempo de prolongación, Jorrín cometía un error en la frontal del área y en la rectificación Ger Nóvoa cometía penalti sobre Álvaro Gómez. El capitán visitante tiró la pena máxima y Prieto la rechazó con los pies.

Koke saltó al campo por Jorrín tras el intermedio. También Unionistas hizo dos cambios. Y no pudieron empezar mejor las cosas para el cuadro blanquiazul, pues a los tres minutos y tras un par de centros al área despejados, Andoni López ponía otro que cabeceaba Slavy a las mallas. El oscense, con pasado en Unionistas, no celebró el gol. Y acto seguido estuvo a punto de repetir en otro centro de Frimpong que cabeceó en el primer palo, pero el cuero se le fue ligeramente desviado.

Unionistas gozaría de su ocasión clara en un centro cerrado en el que Pere Marco se anticipó por arriba y cabeceó a bocajarro, pero ni si quiera encontró palos.

Dos absurdas tarjetas que se ganó a pulso Keita en cinco minutos dejaron a la Deportiva antes de la hora de encuentro en inferioridad. El equipo pasó a jugar sin mediapunta y Cortés entró después por Slavy.

Unionistas pasó a dominar el partido y a hacer daño por las bandas, con centros cerrados que le costaba defender a los de Nafti.

Frimpong puso la tranquilidad tras una recuperación y avance en el centro del campo al que sucedió un gran zurdazo que batió desde lejos el arco charro.

Los centros cruzados laterales hicieron mucho daño a la Deportiva. Para Prieto resultaban un calvario y Unionistas remató varios. Uno de ellos fue el 3-1 de Mounir. Y en los instantes finales marcó en otro, pero se anuló por fuera de juego. Ya jugaba la escuadra albinegra con diez por expulsión del propio Mounir por una agresión sobre Koke, VAR mediante.

En otro de los centros cruzados estuvo a punto de llegar el 3-2 en la prolongación, pero Undabarrena salvó casi en el línea.

Con este resultado la Deportiva duerme 6ª, con los mismos puntos que 4º y 5º y a uno del 3º, pero con media jornada aún por disputarse

La próxima cita del conjunto blanquiazul será el domingo de la próxima semana a las 12.00 horas ante el Ourense CF en O Couto. El cuadro pontino empató sin goles en Pontevedra.