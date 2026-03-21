La Bañeza suma la cuarta edición del Campus de la UD Las Palmas

La sede de la Peña Las Palmas de La Bañeza albergó la presentación de la cuarta edición del Campus de la Unión deportiva Las Palmas que del 29 de junio al 4 de julio se desarrollará en la ciudad.

Con representación de la propia peña, del club insular, el Ayuntamiento y el CD La Bañeza, la puesta en escena sirvió para remarcar el éxito que en las tres entregas precedentes ha tenido esta iniciativa destinada a niños entre 5 y 14 años. El campus se desarrollará desde las 8.30 a las 13.30 horas, de lunes a sábado, en el Polideportivo Municipal de La Bañeza con un precio de 80 euros por alumno que bajará a 70 en caso de hermanos.