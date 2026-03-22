El Guijuelo arrasa al Júpiter Leonés

Publicado por África Orentes Guijuelo Creado: Actualizado:

GUIJUELO 4

Guzmán, Boigues (Javi Alonso, min 82), Florez (Kike López, min 70), José Ruiz, Álex García (Keita, min 82), Cristóbal, Alberto Martín, Tresgallo, Fassani (Hugo García, min 60), Mesfin (Rober, min 60) y Kinateder.

JÚPITER LEONÉS 0

Palomares, Luengo, Carmona, Jairo, Juan (Choco, min 53), Isaque (Chamo, min 72), Aatif, Sergio Cuello (Juan García, min 72), Kaua, Morante (Jassem, min 60) y Dax Palmer (Turi, min 53).

Goles: 1-0, min 45: Alberto Martín; 2-0, min 45+1: Alberto Martín; 3-0, min 47: José Ruiz; 4-0, min 49: Mesfin. Árbitro: Moisés Nehme Escudero (Comité castellano y leonés). Tarjeta amarilla al visitante Isaque. Incidencias: Municipal Luis Ramos con 200 espectadores.

Seis minutos desastrosos, entre el final de la primera mitad y el inicio de la segunda, condenaron al Júpiter Leonés en Guijuelo. Los visitantes, que habían aguantado bien durante toda la primera mitad cometieron dos errores defensivos en el tiempo de descuento que le costaron sendos goles en contra. Una situación que se repetía en el inicio de la segunda parte y que permitía a los locales firmar un 4-0 que no se movería ya del marcador, con el partido completamente roto y los leoneses sin recursos.

Fiel a su estilo, el Júpiter Leonés saltó sin complejos al terreno de juego del Luis Ramos, haciéndose desde el pitido inicial con el control del balón ante un Guijuelo que trataba, con la presión muy alta, de evitar que los visitantes sacasen el balón controlado desde atrás. Buscaban los visitantes sacar provecho de su velocidad ante un Guijuelo que conseguía evitar que los locales pasasen de la línea de medios con el balón, pero que tampoco hacía mucho más.

Cuando más sensación de peligro estaban generando los visitantes, en el descuento de la primera parte, Alberto conseguía rematar dentro del área y adelantar a los locales. No quedó ahí la cosa y una buena jugada de Mesfin la aprovechaba el propio Alberto para hacer el 2-0 antes del descanso. No se conformaban los locales, que tras el descanso salieron con todo y, tras un error de la defensa visitante a punto estuvieron de conseguirlo en el 47, no acertaba Mesfin y el balón se iba a córner. Un saque de esquina que, esta vez sí, aprovechaban para poner el 3-0 con un remate de José Ruiz. Y en el 49, con el Júpiter deshecho, Mesfin, de cabeza, anotaba el 4-0.