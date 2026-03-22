La Bañeza vuelve de vacío de Béjar

Publicado por Aureliano Ondina Béjar Creado: Actualizado:

BÉJAR INDUSTRIAL 3

Diego Valle, Marcos Rodríguez, Domínguez, Íñigo, Gorjón (Fran Sánchez, min 68), Álvaro Martín (Cornejo, min 68), Álvaro García (David Maíllo, min 87), Marco (Ingelmo, min 81), Paso, Moreta y Chanca (Embalo, min 87).

LA BAÑEZA 2

Bene, Tommy, Pablo Acebes (Álex, min 46), Christian, Rubén Burón (Anfer, min 81), Revi (Pablo Martínez, min 73), Vecillas, Jorge Fernández, Cuervo, Migui y Anta (Jorge, min 73).

Goles: 0-1, min 6: Rubén Burón; 1-1, min 8: Íñigo; 2-1, min 14: Gorjón; 3-1, min 82: Íñigo; 3-2, min 90: Pablo Martínez. Árbitro: Lucas Díez Encinas (Comité castellano y leonés). Tarjetas amarillas a los locales Íñigo y Cornejo. Incidencias: Municipal Mario Emilio.

La Bañeza perdió a domicilio en su visita al estadio municipal Mario Emilio ante el Béjar Industrial por 3-2. Los bañezanos no tardaron en ponerse por delante en el marcador con un gol tempranero a los 6 minutos anotado por Rubén Burón, pero la alegría le duró poco porque, dos minutos más tarde, los locales lograron el empate por medio de Íñigo.

Los visitantes no encajaron bien este tanto adverso, mientras que los salmantinos se animaron y le dieron la vuelta al partido al filo del primer cuarto de hora de juego con un gol de Gorjón. La Bañeza intentó reaccionar y se hizo con la posesión del balón para buscar nivelar el marcador, pero se encontró con un correoso conjunto bejarano, que consiguió mantener su ventaja de 2-1 al descanso.

Tras el paso por los vestuarios, el equipo leonés realizó un cambio, dando entrada a Álex para buscar dar una mayor solidez al juego de su equipo e intentar darle la vuelta al partido. Sin embargo, el Béjar Industrial se mantuvo firme en defensa y buscó sentenciar a su rival a la contra, como así ocurrió, ya que anotó el 3-1 a los 81 minutos con un nuevo tanto de Íñigo, que firmó un doblete. El bloque bañezano acortó distancias en el minuto 90 con un gol de Pablo Martínez, que puso el 3-2, aunque no hubo tiempo para más y la victoria se quedó en casa para los salmantinos.