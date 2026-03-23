Dolor de cabeza desde once metros

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Los penaltis se están convirtiendo en un dolor de cabeza para los lanzadores del grupo I de 1ª Federación en al presente campaña. 31 de los 84 decretados, el 36,9%, no se han marcado. El pasado fin de semana los porteros de los dos únicos equipos que ganaron —Tenerife y Deportiva— detuvieron los que les tiraron. Los otros tres, entre ellos el que tiró Borja Vázquez para el cuadro berciano, acabaron en las mallas. Andrés Prieto celebró la detención del penalti del pasado sábado emocionándose. Pocas horas antes había perdido a su abuela y pudo dedicarle el éxito en esa intervención.

En los partidos del equipo berciano se han decretado 10 penaltis, 6 a su favor y 4 en contra; 5 fueron gol y 5 no se marcaron. En los que tuvo para sí, Cortés, Borja Valle y Borja Vázquez convirtieron desde los 11 metros y Borja Valle, Xemi y Cortés fallaron. Y en los que tuvo en contra, Gastón Valles (Unionistas) y Enric Gallego (Tenerife) lograron marcar y Álvaro Gómez (Unionistas) e Iker Unzueta (Lugo) fallaron.

Para el partido del mediodía del domingo el equipo blanquiazul tendrá las ausencias de Fede San Emeterio y Erik Morán por lesión, a pesar de que el otro día el vasco ya estuviese en el banquillo y en la convocatoria, Frimpong y Keita sancionados, y Vlad Kysil y Boris Moltenis, por su presencia con sus selecciones nacionales. Y se espera que ya esté presente Mfulu, para lo que el club ha de dar de baja a un futbolista con ficha. Por su parte, el Ourense CF perderá por sanción para recibir a la Deportiva a Jerín y a Jelbat, imprescindibles para el técnico Dani Llácer.

OTRO TÉCNICO MÁS

El Real Avilés Industrial anunció ayer la destitución de Dani Vidal y poco después su recambio. Se trata de Lolo Escobar, el que fuera preparador del Lugo. Y en el conjunto albivermello, tras la caída de Yago Iglesias, Álex Ortiz asume el cargo de manera interina.