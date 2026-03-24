Tamara Seijas logra acabar octava en Beasain tras el gran trabajo colectivo del Eneicat

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El equipo Eneicat llevó a cabo una sólida actuación en el Gran Premio Igartza de Beasain, segunda prueba de la Copa de España Féminas 2026, donde la gallega Tamara Seijas logró un excelente octavo lugar en una carrera exigente y de alto nivel competitivo.

En una prueba marcada por el ritmo intenso y los constantes movimientos en cabeza de carrera, el equipo leonés volvió a mostrar una gran imagen de conjunto, siendo protagonista en los momentos clave de la jornada.

El club ciclista desempeñó un papel fundamental en la neutralización de la fuga del día, destacando por encima del resto la labor de Natalia Vázquez, que lideró la persecución junto al resto de sus compañeras, permitiendo mantener las opciones del equipo en la resolución final de la prueba.

Gracias a este esfuerzo colectivo, el Eneicat logró posicionarse en el desenlace de la carrera, donde Tamara Seijas supo aprovechar el trabajo del equipo para firmar un meritorio Top-10 ante algunas de las mejores corredoras del panorama nacional.

Más allá del resultado, la actuación en Beasain deja muy buenas sensaciones en el equipo, que continúa consolidando su crecimiento en este inicio de temporada y mostrando una clara evolución positiva tanto a nivel individual como colectivo.

El Eneicat afronta así las próximas citas del calendario con confianza, reforzado por el rendimiento mostrado en una de las pruebas más exigentes de la Copa de España.