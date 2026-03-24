La Ponferradina tiene una espina clavada en O Couto
La Deportiva busca un triunfo que le devuelva a puesto de play off en el estadio en el que la pasada campaña realizó su peor partido. El Ourense CF, en el alambre
Era la jornada 15 de la Liga 2024-2025, la Deportiva estaba en pleno crecimiento de resultados, pero ante el Ourense CF perdió 2-1, realizando el peor partido del campeonato, incluso peor que el 5-1 de Tarragona. Año y pico después los muchos aficionados blanquiazules que van a volver a estar animando en la grada del campo ourensano aún recuerdan aquella afrenta y la imagen dada. Por eso, esperan un plus del equipo para sacarse una espina clavada, al margen de que tiene la opción de volver a plazas de play off.
Como la pasada temporada, le costó arrancar al Ourense CF. Hasta la jornada 10 no se apuntó la 1ª victoria y fue coincidiendo con otra gran actuación en la Copa del Rey cuando escaló puestos y salió de la zona de descenso. Aunque el equipo auriense está sobreviviendo en la clasificacicón gracias a los partidos como local, lo cierto es que 4 equipos han asaltado el terreno deportivo del barrio de O Couto en la Liga: CF Talavera de la Reina, Pontevedra, Real Madrid Castilla y CP Cacereño, este último, el 25 de enero. Ahora lleva 2 partidos seguidos empatados y los 2 anteriores en casa los ganó. Sin embargo, el balance de las 9 últimas fechas es de 2 triunfos, 2 empates y 5 derrotas. Una más ante la Deportiva podría suponer el caer tras mucho tiempo a los puestos de descenso. Sólo le saca un punto al conjunto que abre la zona roja.
DOS EX BLANQUIAZULES
El plantel pontino cuenta en sus filas con Sergio Benito y Nacho Castillo. El 1º permaneció en la SDP hasta el mercado de invierno. No jugó, pero estuvo en el banquillo en el Deportiva-Ourense CF de la 1ª vuelta (10 de enero). No se ha consolidado en el cuadro gallego. Ha participado en 6 duelos —ninguno completo— de los que su equipo ha perdido 5. No ha marcado y no ha participado en las 2 últimas jornadas. Nacho Castillo ha sido un jugador referente en el equipo. Aun actuando de mediocentro, es el máximo goleador con 5 dianas, a pesar de que lleva sin jugar desde que el 1 de febrero se rompiera un dedo de un pie.