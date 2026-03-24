La Ponferradina tiene una espina clavada en O Couto

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Era la jornada 15 de la Liga 2024-2025, la Deportiva estaba en pleno crecimiento de resultados, pero ante el Ourense CF perdió 2-1, realizando el peor partido del campeonato, incluso peor que el 5-1 de Tarragona. Año y pico después los muchos aficionados blanquiazules que van a volver a estar animando en la grada del campo ourensano aún recuerdan aquella afrenta y la imagen dada. Por eso, esperan un plus del equipo para sacarse una espina clavada, al margen de que tiene la opción de volver a plazas de play off.

Como la pasada temporada, le costó arrancar al Ourense CF. Hasta la jornada 10 no se apuntó la 1ª victoria y fue coincidiendo con otra gran actuación en la Copa del Rey cuando escaló puestos y salió de la zona de descenso. Aunque el equipo auriense está sobreviviendo en la clasificacicón gracias a los partidos como local, lo cierto es que 4 equipos han asaltado el terreno deportivo del barrio de O Couto en la Liga: CF Talavera de la Reina, Pontevedra, Real Madrid Castilla y CP Cacereño, este último, el 25 de enero. Ahora lleva 2 partidos seguidos empatados y los 2 anteriores en casa los ganó. Sin embargo, el balance de las 9 últimas fechas es de 2 triunfos, 2 empates y 5 derrotas. Una más ante la Deportiva podría suponer el caer tras mucho tiempo a los puestos de descenso. Sólo le saca un punto al conjunto que abre la zona roja.

DOS EX BLANQUIAZULES

El plantel pontino cuenta en sus filas con Sergio Benito y Nacho Castillo. El 1º permaneció en la SDP hasta el mercado de invierno. No jugó, pero estuvo en el banquillo en el Deportiva-Ourense CF de la 1ª vuelta (10 de enero). No se ha consolidado en el cuadro gallego. Ha participado en 6 duelos —ninguno completo— de los que su equipo ha perdido 5. No ha marcado y no ha participado en las 2 últimas jornadas. Nacho Castillo ha sido un jugador referente en el equipo. Aun actuando de mediocentro, es el máximo goleador con 5 dianas, a pesar de que lleva sin jugar desde que el 1 de febrero se rompiera un dedo de un pie.