Sara Aparicio sumará para España

El atletismo leonés estará presente en el Trofeo Ibérico de Combinadas Short Track. Lo hará de la mano de Sara Aparicio Franco. La pentatleta conforma parte de una selección nacional con 20 integrantes entre las categorías sub-18, sub-20, sub-23 y absoluta que tratará de defender el triunfo logrado un año antes en la localidad portuguesa de Pombal.

Sara llega a la cita deportiva entre España y Portugal con el subcampeonato nacional bajo el brazo de la categoría sub-18 celebrado días atrás en Antequera. La competición se desarrollará en esta ocasión en Zaragoza y Sara Aparicio tratará de mostrar su mejor nivel en el pentatlón (en la categoría masculina será en heptatlón). Tanto ella como el resto de integrantes del combinado nacional han sido convocados por el Área de Alto Rendimiento y la Dirección Deportiva de la RFEA. Sara llega con una marca lograda en Antequera de 3.648 puntos.

Sara Aparicio tratará de sumar el mayor número de puntos para ayudar a la selección, algo que está en las manos de la leonesa cuya proyección está siendo notable en los últimos años. Hasta el punto de ser una de las referencias de su edad a nivel español.

Por segundo año consecutivo, los atletas de pruebas combinadas se darán cita en una competición que abarcará todas las categorías: una gran fiesta de pruebas combinadas que se va a vivir en Zaragoza del 28 al 29 de marzo, donde las pentatletas y los heptatletas, de categorías sub-18, sub-20, sub-23 y absoluta van a disputar el Trofeo Ibérico España-Portugal.

Esta competición, que alterna cada año la sede entre suelo español y suelo portugués, ha sido dominada hasta la fecha por #EspañaAtletismo. En 2025 los combineros españoles vencieron en Pombal, en la que fue la primera edición que englobó las categorías desde la sub-18 a la absoluta.