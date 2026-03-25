Yeray Cabanzón vuelve a León en las filas del Andorra

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

Yeray Cabanzón dejó un gran recuerdo en la provincia, concretamente en la parte occidental de ella, la correspondiente con la bonita comarca del Bierzo. En la Ponferradina, el cántabro jugó cedido por el Racing de Santander durante una temporada y media; la parte final de la 2023-2024 y toda la pasada 2024-2025. La atracción de hecho fue mutua, pues en el verano de 2024 y ante las pocas opciones de minutos en su club de formación, pidió salir cedido de nuevo a tierras bercianas.

En cualquier caso, el año de explosión del nacido en Isla fue el pasado, cuando se hizo titular indiscutible y fue indispensable en el cuasi ascenso ponferradino. Logró cinco goles; frente a Arenteiro, Amorebieta, Sestao, Celta Fortuna y Athletic B. Yeray jugo los 90 minutos en el partido que la Ponferradina venció 2-1 a la Cultural para evitar su ascenso y 73 minutos en el derbi jugado en León que se saldó con victoria por 2-0 para los locales.

Regresó a Santander para disputar Segunda esta temporada, pero tras participar solo en diez partidos de Liga (jugó en la derrota por 2-4 frente a la Cultural, en la que fue uno de los jugadores marcados como culpables al ser sustituido al descanso) y en tres de la Copa del Rey, decidió en el mes de enero volver a salir cedido en busca de más minutos y poder demostrar su potencial, en esta ocasión a otro equipo de la segunda categoría, el Andorra.

Desde que llegó al país pirenaico siempre ha participado de sus encuentros, bien de inicio o desde el banquillo, salvo en el duelo contra el Córdoba. Su presencia en el Reino de León en algún momento es, por tanto, alto probable. Yeray ya sabe lo que se puede esperar. Una afición que animará a su equipo hasta el final en busca de la victoria que inicie la remontada.

HOMAM RENUNCIA A CATAR

El lateral catarí Homam ha decidido renunciar a la convocatoria de su selección para el amistoso que disputarán ante Irlanda, anteponiendo los duelos de su equipo frente al Andorra el domingo en casa y el miércoles visitando al Huesca. Sigue de esta manera el camino iniciado por el croata Barzic. Homam disputó su primer partido como titular el lunes en Castellón, donde demostró capacidad para desmarcarse y llegar al área, pero le faltó pegada de cara a portería para batir a Matthys.