La decisión sobre el alta de Mfulu se retrasa una semana

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La Deportiva no contará con el centrocampista Nuke Mfulu para el partido del domingo. El futbolista aún no está en plenitud de condiciones físicas y la entidad va a esperar una semana más para hacerle ficha y para anunciar quién va a ser el jugador al que da de baja para ello. Con Erik Morán de vuelta al trabajo con el equipo previsiblemente la próxima semana y con la posibilidad de que Fede San Emeterio todavía pueda jugar en la parte final del campeonato o en un posible play off de ascenso, la opción que tiene más fuerza a la hora de dar de baja una ficha para hacer hueco a Mfulu es la de Boris Moltenis.

Precisamente Mfulu se retiró del entrenamiento de ayer de forma prematura, mientras que José Luis Cortés se ejercitó al margen del equipo, aunque no se atisba ningún problema serio para que pueda estar disponible para el duelo de Ourense. Más bien se trata de una toma de precauciones.

PRUEBAS

Sin Mfulu y con tres de los cinco mediocentros del equipo (contando a Vlad) fuera de combate, Borja Valle es la opción más real para cubrir el hueco libre. Acompañaría a Esquerdo. Así lo probó ayer el técnico. Hay otras opciones, pero parecen menos reales, toda vez que esta temporada han ocupado ese puesto en pocas ocasiones y ya hace mucho tiempo: Undabarrena y Xemi. En la prueba de ayer Koke fue titular en el lateral derecho, manteniéndose Calderón por delante de él. Xemi estuvo en la mediapunta, con Borja Vázquez en el extremo izquierdo y Slavy de delantero.

TAMBIÉN HABLA DE FINALES

Andrés Prieto recordó ayer en sala de prensa a su abuela recién fallecida y reveló que no quiso comunicárselo al resto del plantel antes del choque contra Unionistas (salvo al capitán) para que no afectase en el rendimiento del equipo. La pasada del penalti se la dedicó a ella. El guardameta catalogó los 9 partidos de Liga que restan como 9 finales, igual que hizo recientemente Mehdi Nafti: «De aquí a que acabe la Liga cada partido es una final. Todo se va a decidir en la última jornada por un punto o dos».