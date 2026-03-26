La Bañeza, parte y juez del Autonómico

Medio centenar de pilotos levantarán el domingo el telón a una nueva entrega del Campeonato de Castilla y León de motocross.

Será en La Bañeza, en el circuito de La Salgada que se ha convertido en un fijo en este certamen y que con vitola de mundialista definirá los primeros líderes del certamen en sus más importantes categorías.

Con el Moto Club Bañezano como anfitrión, la jornada dominical madrugará para albergar un campeonato que esta edición de 2016 se desarrollará en siete escenarios siendo el bañezano uno de los más relevantes y el encargado de abrirlo.

Convocado el proceso electoral a la presidencia del Moto Club Bañezano El Moto Club Bañezano ha abierto su calendario electoral para la elección de presidente. La convocatoria se hacía efectiva el pasado 20 de marzo en la Asamblea Extraordinaria en la que se definía también a la Junta electoral. Del próximo 6 de abril al 10 quedará expuesta en la sede del Moto Club dicha convocatoria estableciéndose los días 13 y 14 para la presentación de candidaturas. Tras el estudio que determine su validez en el caso de que se presente una o más la Junta electoral determinará si son aceptadas o en caso de presentarse solo una será proclamada como electa al día siguiente quedando anulado a partir de ese día el resto de calendario electoral.



En caso de que sean varias las candidaturas se ha establecido el 24 de abril como el día señalado para, a través de una Asamblea General extraordinaria, constituir la mesa electoral y desarrollar la votación entre las 20.00 y las 21.00 horas.



Durante el proceso electoral el horario de apertura de la sede del Moto Club Bañezano será de lunes a viernes de 20.00 a 21.00 horas excluyendo los días festivos.



En la actualidad el presidente del Moto Club Bañezano es Sergio Vidales Martínez que sucedía en el año 2022 a José Javier Morla. El propio Sergio Vidales dejaba clara su predisposición a seguir al frente de la entidad deportiva presentando su candidatura a estos comicios. Respecto a si existe alguna más esta se determinará en las próximas fechas a lo largo del proceso de elecciones.

El hecho de que este año se abra a Open posibilitará un buen número de pilotos, algunos de ellos con presencia en el nacional. Asturias, Galicia, Madrid o el País Vasco además de Castilla y León serán las comunidades representadas en una jornada que abre las puertas a La Salgada a las categorías MX1. MX2, MCX125 y MX Máster, agrupadas en las mismas mangas así como MX Féminas y MX85.

Gran parte de los vigentes campeones del pasado ejercicio serán de la partida buscando defender sus coronas en un escenario que tras las verificaciones administrativas y técnicas empezará a delimitar las opciones de los participantes en los entrenamientos oficiales. Luego llegarán las dos mangas competitivas fijadas a las 12.00 y las 13.00 horas.

La Salgada vestirá así sus mejores galas para el campeonato más importante del año en sus instalaciones. Y lo hará con primeros espadas como Marcos Gutiérrez, Marco Alonso, Celso Rodríguez, Pablo Mata, José Montero o Iker Alonso a los que se unirán un puñado de pilotos relevantes más para conformar una prueba que servirá de termómetro para un Campeonato de Castilla y León que en el presente curso se desarrollará a lo largo de siete escenarios. Además de La Bañeza, sin duda alguna uno de los más emblemáticos e históricos de la geografía nacional, también tendrán su porción de protagonismo los de Valladolid, Miranda, Aranda de Duero, Segovia, San Esteban de Gormaz y Torquemada.

Eso sí, el primero en marcar el terreno será el bañezano en un trazado de alta exigencia por el que en su día rivalizaron pilotos de primer nivel nacional y mundial y que en un futuro apunta a nuevos horizontes con el deseo de que pueda reverdecer viejos laureles convirtiéndose en una parada dentro del Campeonato de España.

Por el momento va a ejercer como uno de los jueces del certamen autonómico de motocross en el presente año el día 29 de marzo, el Domingo de Ramos.