El Memorial Luis Quijada celebra su quinta edición

Regresa el Memorial Luis Quijada de fútbol base, un torneo que en su quinta edición reúne a 42 equipos de toda España en León y que se disputará en los campos de fútbol municipales de Puente Castro. El concejal de Deportes, Vicente Canuria, acompañado de José Ramon Rodríguez, presidente del Puente Castro, además de Javier Miranda, director deportivo arlequinado, e Isidro Ferrero, expresixdente del Puente Castro y concejal de UPL, presentaron la competición cuyas finales se disputarán este domingo 29 de marzo. Es un torneo de categoría alevín sub 12 masculino.