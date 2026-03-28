La estación de Valle Laciana-Leitariegos homenajea a María Martín-Granizo

Las pistas de la Estación Invernal Valle Laciana-Leitariegos vivieron este sábado una jornada cargada de simbolismo y deporte. El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, ha encabezado el acto de bienvenida a la esquiadora leonesa María Martín-Granizo, quien ha regresado a "su casa" tras su brillante actuación en los Juegos Paralímpicos de Invierno.

La visita, en la que también ha participado el diputado Octavio González, ha coincidido con la celebración de la Carrera Social del Club Deportivo Leitariegos, un marco idóneo para poner en valor el hito alcanzado por la joven deportista, que ha regresado a las pistas con un diploma paralímpico bajo el brazo tras su octavo puesto en la disciplina de Slalom.

Un referente en la pista que lleva su nombre

Durante el encuentro, Álvarez Courel ha querido subrayar el orgullo que supone para la institución provincial contar con una embajadora de la talla de Martín-Granizo. El presidente ha destacado que el ejemplo de María trasciende lo deportivo, convirtiéndose en un emblema de tenacidad y superación para todos los leoneses.

Este reencuentro con la nieve de Leitariegos tiene un matiz especial, ya que se produce en las mismas instalaciones que, como ya se anunció institucionalmente, albergan el estadio de competición bautizado con el nombre de la esquiadora. Lo que antes se conocía como ‘Pista Stadium’ es ahora un reconocimiento permanente a la trayectoria de una atleta que dio sus primeros pasos en esta estación y que ha derribado muros en favor de la inclusión en el deporte de invierno.

Apoyo al deporte base y de élite

La presencia del presidente provincial en la Carrera Social del Club Deportivo Leitariegos refuerza el compromiso de la Diputación con el fomento de las disciplinas blancas. Álvarez Courel ha señalado la importancia de estas pruebas para detectar el talento local, del mismo modo que ocurrió en su día con María, quien se formó entre Leitariegos y San Isidro hasta alcanzar la élite mundial.

El acto concluyó con un ambiente festivo entre los participantes del club y los asistentes, quienes han podido compartir la jornada con la deportista, consolidando a la estación lacianiega no solo como un destino turístico de primer nivel, sino como un centro de alto rendimiento con sello leonés.