Pique por la permanencia en el Reino de León

León afronta el partido previsto por el entrenador Rubén de la Barrera y por la fiel afición para el despegue de la Cultural de una vez por todas en Segunda División. Si el equipo culturalista quiere levantar el vuelo y aspirar a la permanencia en la categoría de plata debe comenzar a sumar de tres en tres ante el FC Andorra, a partir de las 16.15 horas en el Reino de León, que se puede seguir en directo a través del minuto a minuto en el digital de Diario de León (www.diariodeleon.es).

La Cultural Leonesa, colista con 28 puntos, recibe este domingo al FC Andorra con la necesidad de sumar una victoria, tras 14 jornadas sin hacerlo, que le agarre a pelear por la permanencia de la que le separan 8 puntos y antes de afrontar una próxima semana con dos partidos consecutivos ante rivales directos como Huesca, el Miércoles Santo 1 de abril en El Alcoraz (20.00 horas), y el Real Valladolid, el Sábado Santo 4 de abril en el Reino de León (18.30 horas), de alto riesgo en todos los sentidos con más restricciones que nunca. El equipo pucelano cayó este sábado en su estadio de Zorrilla ante el Burgos CF en el minuto 90+3 gracias a un penalti anotado por David González.

La Cultural contará con la baja de su capitán, el central Rodri Suárez, al acumular la quinta amarilla frente al CD Castellón, con Peru como sustituto, aunque Eneko Satrústegui, Quique Fornos y Tomás Ribeiro también tienen opciones con una plantilla desequilibrada con seis centrales en nómina.

El FC Andorra, con las bajas por lesión de Álex Calvo y Édgar González y también de los internacionales Áron Yaakobishvili con Hungría y Kim Min-Su con Corea del Sur, llega al choque con la intención de sumar para acercarse a la permanencia en la categoría de plata, con 39 puntos ya en su casillero, 11 más que los culturalistas.

El equipo andorrano, que cuenta con Carles Manso como cabeza visible de un equipo técnico de trabajo liderado por el exfutbolista del FC Barcelona Gerard Piqué, el propietario mayoritario del FC Andorra a través de su empresa Kosmos Holding desde diciembre de 2018, y Jaume Nogués, se enfrenta a un viejo conocido estás últimas temporadas. De hecho, estos dos equipos lucharon por el ascenso directo el curso pasado y fue la Cultural el que lo consiguió.