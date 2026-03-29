La Cultural Leonesa prescinde de Manzanera tras caer goleada ante el Andorra

La Cultural y Deportiva Leonesa anuncia que José Manzanera finaliza su etapa como director deportivo de la entidad, después de que el equipo hiciera el ridículo frente al FC Andorra (0-4), para seguir ocupando la posición de colista en Segunda División y así convertirle en la cabeza de turco para enmascarar otros errores de gravedad que lleva acumulando el club leonés, que ni mucho menos son competencia suya, como las referidas a la venta de entradas a la propia afición y también a la visitante, la camiseta retro... Y suma y sigue. La afición leonesa ya está harta de la dirección que lleva las riendas del club con sus gritos en el Reino de León contra Natichu Alvarado, la directiva y José Manzanera. Una hinchada que abandonó en masa sus asientos tras conseguir el FC Andorra el 0-3, obra de Manu Nieto, a falta de un cuarto de hora para el final del encuentro, cuando todavía no había llegado el 0-4 por mediación de Yeray Cabanzón.

Jose Manzanera Fuster llegó a la estructura de la Cultural y Deportiva Leonesa en el verano de 2022, cumpliendo su cuarta temporada al frente de la dirección deportiva del club. No le ha dado tiempo a comprobar las notas de junio, cuando en la rueda de prensa del día después del cierre de mercado de invierno aseguró que la plantilla estaba bien confeccionada y que no se necesitaba fichar a un delantero porque, según el director deportivo, el equipo tenía gol que los números no lo demuestran. Llegó a afirmar: "Las notas son para junio". Un mes al que no ha llegado.

De momento es el único que paga con su cargo de director deportivo el desastre tanto deportivo como institucional que atraviesa en estos momentos el equipo leonés, que ocupa la posición de colista de la categoría de plata y que lleva 5 puntos de 45 posibles en las últimas 15 jornadas del campeonato de Liga. Con De la Barrera, el bagaje de puntos obtenidos es de uno sobre 15 posibles, aunque según el técnico coruñés el equipo culturalista está muy cerca de ganar cuando todavía no conoce la victoria, con sólo 2 goles a favor y 13 encajados: Las Palmas (0-3), Almería (3-0), Racing de Santander (1-2), CD Castellón (1-1) y FC Andorra (0-4). Los números cantan.