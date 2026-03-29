De la Barrera: «30 puntos son muchos por jugar. Hay que tener alma y competir, no está todo perdido"

El entrenador de la Cultural, Rubén de la Barrera, dijo: «Este partido no sirve como vara de medir. Recibimos un gol, después tuvimos dos claras, fallamos un penalti, nos metieron otro y después el 0-3».

El técnico culturalista, a continuación, esgrime: «Cometimos fallos. No estamos acertados en las áreas, no estamos teniendo acierto», señaló. Para después remarcar: «No estuvimos acertados para aprovechar las ocasiones que generamos».

Todavía quedan 10 partidos por delante para la conclusión de la Liga: «Son 30 puntos, muchos por disputar. Hay que tener alma y competir. Desaprovechamos una oportunidad, pero áun no está todo perdido».