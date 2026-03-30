El Eneicat logra una actuación brillante en Markina con tres ciclistas entre las 25 mejores

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El equipo ciclista femenino del Eneicat completó una destacada actuación en la prueba por etapas disputada en Markina, confirmando su crecimiento en este inicio de año con un rendimiento robusto y competitivo frente a rivales de alto nivel. En la última etapa, el conjunto leonés logró situar a tres corredoras entre las mejores, con Natalia Vázquez (9ª) liderando al equipo, seguida por Alessia Missagglia (11ª) y Valeria Kovyazina (16ª), en una jornada exigente y de gran ritmo.

Esta buena labor tuvo su reflejo en la clasificación general final, donde el equipo volvió a mostrar regularidad y consistencia a lo largo de los tres días de competición con Natalia Vázquez terminando 12ª, Alessia Missagglia un lugar por detrás y Valeria Kovyazina como 23ª. Unos resultados que reafirman la capacidad del equipo para competir con solvencia en pruebas por etapas y consolidar su paulatino crecimiento dentro del pelotón global.

El director del equipo, Humberto Gómez, valoraba muy positivamente la actuación del bloque: “El balance es muy positivo. Hemos conseguido estar competitivos durante los tres días y cerrar la carrera con tres corredoras muy bien posicionadas tanto en la etapa como en la general. El equipo sigue creciendo, cada vez estamos más cerca de los puestos de cabeza y eso es fruto del trabajo que se está haciendo. Las sensaciones son muy buenas de cara a lo que viene.”

Más allá de los resultados, el Eneicat volvió a mostrar una gran cohesión como equipo, siendo protagonista en carrera y compitiendo de tú a tú con algunas de las estructuras más fuertes del calendario. El conjunto leonés continúa así su evolución en la temporada 2026, mirando con ambición a las próximas citas del calendario.