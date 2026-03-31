Notable papel del Club Ciclista León en Piedras Blancas

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El Club Ciclista León firmó una actuación destacada en el Campeonato Asturiano en Máster, Élite y Sub-23 disputado en la localidad de Piedras Blancas (Avilés).

La prueba se disputó con lluvia y aire que la hizo todavía más dura. Nacho Rojo, que llegó en la escapada buena, fue segundo en M-40 apuntándose la general de las metas volantes mientras que Sergio Natall se apuntó el sprint del pelotón para hacerse con la sexta posición en M-40. Javier Martínez fue sexto en M-50. Además, el CC León se apuntaba el segundo puesto por equipos.