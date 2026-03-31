De la Barrera: "En Segunda los rivales te castigan mucho el fallo»

El entrenador de la Cultural Leonesa, Rubén de la Barrera, pese al varapalo recibido en el Reino de León ante el FC Andorra (0-4) mantiene en la cabeza «la palabra permanencia».

Sobre la derrota ante el conjunto andorrano, De la Barrera insiste en que «todo lo bueno y lo malo lo protagonizamos nosotros, aunque dejando de hacer cosas que te dan estabilidad y en esta categoría los rivales te castigan mucho».

La principal preocupación que le mostró su equipo fue cuando encajó el tercer gol ante el FC Andorra, que dio paso a unos minutos en los que estuvo a merced del rival, por lo que expresa su malestar por «esa sensación de agachar las orejas", señala.

El técnico culturalista comenta sobre el cese de Manzanera que «en un lugar donde se cambian dos entrenadores y sale el director deportivo, es el resumen perfecto de cómo se está a día de hoy y es el fútbol", remata el preparador culturalista.