Italia sufre en Bosnia otro drama y se queda fuera del Mundial

Publicado por A. Gómez Madrid Creado: Actualizado:

Italia se queda por tercera vez consecutiva fuera de una fase final de un Mundial. Esta vez fue Bosnia su verdugo en un partido definitivo que tras acabar con empate (1-1) se fue a una prórroga en la que ningún equipo logró marcar. Ya en los penaltis Italia volvía a sufrir la dolorosa eliminación a manos de una Bosnia que creyó en sus posibilidades y estuvo más acertada.

Por su parte Turquía, comandada por el jugador del Real Madrid Arda Güler y por el del Juventus Kenan Yildiz, logró el regreso, veinticuatro años después, a la fase final de un Mundial, algo que se le resiste a Kosovo, derrotada 0-1 en Pristina por el gol del atacante del Fenerbahce Kerem Akturkoglu.

No habrá un tercer Mundial para Robert Lewandowski, goleador y leyenda de Polonia, derrotada por Suecia (3-2) en la final de su repesca, con un gol definitivo de Victor Gyokeres en el minuto 88, para dejarlo fuera de la próxima edición del torneo de los torneos en Estados Unidos, México y Canadá, por más méritos que hizo durante los 90 minutos para haber salido ganador.

En otro de los paridos que decidían el billete a la Copa del Mundo dentro de la zona europea, la selección de República Checa logró la clasificación al derrotar en Praga a la de Dinamarca en una eliminatoria de repesca resuelta en los penaltis tras acabar con empate el tiempo reglamentario y posteriormente la prórroga.

En la 'muerte súbita' los locales estuvieron más acertados que los daneses.