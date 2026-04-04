La cuadrilla de Peru Rodríguez, central de la Cultural Leonesa, viene a animar a uno de los suyos desde tierras vascas

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

Estos días festivos de Semana Santa han traído también a la ciudad a la cuadrilla del fichaje invernal Peru Rodríguez, llegados desde la urbe guipuzcoana de Antzuola (incluido su hermano). Es la primera vez que vienen a León y están disfrutando de su estancia en la ciudad antes de ir a animar a su amigo al Reino.

Peru llegó en enero proveniente del filial de la Real Sociedad y desde entonces ha jugado el partido completo contra Las Palmas y Almería y la primera parte contra el Andorra, todos ellos ya con Rubén de la Barrera en el banquillo.

La unión de los grupos de amigos en el territorio vasco, conocidos como cuadrillas, es muy grande. En el ámbito futbolístico es muy célebre la presentación con el Real Madrid de Asier Illarramendi en el verano de 2013 rodeado de toda su cuadrilla.