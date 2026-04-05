Velocidad de crucero de la Ponferradina

Publicado por Francisco Otero Ponfeerrada Creado: Actualizado:

Ocho victorias, tres empates y una derrota; tres goles encajados; cuatro semanas de media inglesa; vuelta a los puestos de fase de ascenso; sensaciones muy positivas en los tres últimos duelos... La Deportiva entra en la recta decisiva en su mejor momento. El sábado ante la AD Mérida realizó posiblemente su mejor partido de la temporada, rivalizando y acaso mejorando con los duelos ante el Racing en El Toralín y frente al Lugo en el Ángel Carro. «El equipo ha hecho un partido muy completo en todos los sentidos: agresividad, intensidad, transiciones, balón parado, lectura de apretar arriba, de bloque medio… Hacía mucho tiempo que no disfrutaba tanto de un partido de fútbol de mi equipo. Hemos sido muy superiores en todo», afirmó Nafti a la conclusión del duelo ante la escuadra extremeña».

El público se divirtió el sábado y el optimismo e incluso la felicidad parecen volverse a instalar en El Toralín. Hablando de instalarse, el equipo lo ha hecho en zona de play off, en la que estará al menos hasta el miércoles, día en el que la competición se pone al día con la disputa del aplazado entre Arenas Club y Pontevedra.

Ha remado mucho la Deportiva en los últimos tres meses para estar como está ahora, pero lo más difícil aún está por llegar. En las próximas cuatro jornadas se libran batallas que pueden resultar decisivas en la pelea por la clasificación para la fase de ascenso. Tres son rivales directos y en esos partidos estarán en en juego los tres puntos y el coeficiente particular. Y el otro encuentro es ante el Tenerife, que ya hace tiempo que dejó de ser rival directo, pero que es el líder y podría llegar a Ponferrada ascendido o para intentar ascender en ese duelo. El orden de partidos de aquí al fin de semana del 1, 2 y 3 de mayo (jornadas 32, 33, 34 y 35) es éste: Pontevedra (fuera, 12 de abril), Barakaldo CF (casa, 19 de abril), Tenerife (casa, entre el 24 y el 26 de abril) y Zamora CF (fuera, entre el 1 y el 3 de mayo).

El sábado dejó más cosas buenas que el triunfo: la vuelta de Erik Morán y el solvente partido de Ángel Jiménez.