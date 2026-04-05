Una derrota que duele en el Atlético Astorga

La derrota del Atlético Astorga frente al Lealtad, aparte de lo que supone para los maragatos en su pulso por mantener las distancias con al zona de peligro, va a traer consigo consecuencias importantes para el próximo compromiso liguero el domingo en el terreno de juego de un rival involucrado con los maragatos en ese mismo objetivo, el Rayo Cantabria.

En un partido marcado por las decisiones arbitrales, bastante controvertidas, y por una mala primera parte de los verdes, las sanciones en forma de tarjeta van a pasar factura a los de José Luis Lago. Amarillas y expulsiones diezmarán al equipo para Santander hasta el punto de que la defensa va a ser una de las líneas más afectadas. La expulsión de Sellés por roja directa y la de Jesu por doble amarilla los convierte en bajas seguras a la que podría unirse la de Manso tras el acta elaborada por el árbitro en la que en uno de sus anexos señala al central como participante en un enfrentamiento con un adversario.

En dicho acta también se señala al presidente del Lealtad al que se identifica así tras la finalización del encuentro como «un individuo que posteriormente se identifica como el presidente del CD Lealtad que agarra por la mandíbula a un jugador del Atlético Astorga».

Tampoco podrán viajar a Santander para jugar frente el Rayo Cantabria Adri Álvarez y Álvarez y David Álvarez por completar el ciclo de cinco amarillas. Bajas que en este caso por lesión podrían verse ampliadas con la de Nistal si no logra recuperarse a tiempo de sus problemas físicos.

Todo un quebradero de cabeza para el entrenador José Luis lago que junto a sus jugadores tienen por delante cuatro finales para asegurar la categoría (sus opciones de Copa del Rey han mermado pero no desaparecido). Con 40 puntos los maragatos transitan en la décima posición con tres puntos de margen con la zona de peligro y con un colchón de margen con el puesto que obligaría a jugar la eliminatoria por la permanencia. Eso sí, el Atlético Astorga tampoco está lejos de la zona de Copa del Rey de la que le separan cuatro puntos.

Los verdes dependen de ellos mismos para cerrar con buen pie la temporada. Alcanzar los 44-45 puntos les daría la salvación asegurada y por eso quieren lograr cuanto antes hacer los deberes tras el inesperado tropiezo en La Eragudina precisamente frente a un rival como el Lealtad que salvo milagro tiene todas las cartas para bajar.

El Atlético Astorga, tras el desplazamiento a Santander para medirse al Rayo Cantabria, recibiría en casa al Burgos Promesas, otro rival en la cuerda floja, y repetiría en la Eragudina con el Sarriana, también ubicado en la puja por la salvación. Cerraría la Liga de visitante con el Ourense.