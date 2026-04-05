El Júpiter Leonés logra un triunfo de prestigio frente al Colegios Diocesanos

Publicado por Alicia Omega Ávila Creado: Actualizado:

El Júpiter Leonés logró una importante victoria a domicilio ante el Colegios Diocesanos por 0-3, en un partido en el que los leoneses dejaron sentenciado en la primera parte, en la que anotó sus tres goles, el primero de Juan y un doblete de Oviedo. Tras este resultado, el filial culturalista cortó una mala racha de dos derrotas consecutivas y asciende al décimo puesto de la clasificación del grupo 8 de la Tercera Federación con 35 puntos, justo por delante de su rival abulense.

La solidez defensiva de unos y otros se impuso en el arranque, impidiendo que se generaran ocasiones claras de peligro. Sin embargo, pasado el primer cuarto de hora, el filial culturalista comenzó a inclinar el juego a su favor. Con mayor presencia en campo rival y una circulación de balón más fluida, los visitantes dieron un paso adelante y empezaron a merodear el área local con mayor intención.

El premio a ese crecimiento llegó al filo de la media hora. En una acción aparentemente inofensiva, el guardameta Palomares optó por un saque en largo que sorprendió a la zaga local. El balón alcanzó a Juan, lateral izquierdo, que aprovechó la indecisión en la salida del meta Jorge para definir con un disparo cruzado y establecer el 0-1.

El tanto supuso un punto de inflexión en el encuentro. Mientras el Júpiter Leonés ganaba confianza y asentaba su dominio, el Colegios Diocesanos acusó el golpe y perdió parte de su solidez inicial. Apenas dos minutos después, en el 32, los leoneses volvieron a golpear. Oviedo culminó una acción ofensiva con otro disparo cruzado, ampliando la ventaja y evidenciando el momento de desconcierto de los locales. Con el 0-2, el partido quedó claramente decantado hacia el lado visitante, que manejó el ritmo a su antojo, controlando la posesión y encontrando espacios, especialmente por el costado izquierdo, donde hizo mucho daño. Precisamente por esa banda llegaría el tercer tanto, ya al filo del descanso. De nuevo, Oviedo, muy activo durante toda la primera mitad, firmó su doblete al culminar otra jugada por ese sector, poniendo el definitivo 0-3 en el marcador.