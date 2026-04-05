Pobladura de las Regueras, juez de un Mundial de récord

La cuarta presencia del Mundial en la localidad berciana de Pobladura de las Regueras tendrá este año un acento muy especial. Para los organizadores, los aficionados y para uno de sus protagonistas, Toni Bou. El piloto español afronta este certamen nada menos que con el objetivo de hacer aún más grande su leyenda levantando el que sería su entorchado número 40 (contabiliza 20 en la modalidad indoor y 19 al aire libre). Y en esa gesta la localidad berciana del 18 al 20 de septiembre tendrá también su parte con la presencia de Bou buscando sumar el mayor número de puntos posibles con los que allanar su camino a lo más alto del podio.

El Mundial de tanto en la categoría masculina como en la femenina levantará el telón con el Trial de Japón en el Mobility Report de Motegi del 15 al 17 de mayo. La segunda parada será en Andorra, en Sant Juliá de Loria del 12 al 14 de junio. Con el inicio del verano llegará la tercera entrega del certamen en Italia, en Camerino del 19 al 21 de junio.

El ecuador del campeonato hará parada en Gales con el Trial de Gran Bretaña del 24 al 26 de julio. También en Europa, Cahors (Francia) acogerá la antepenúltima parada del 29 al 31 de agosto mientras que la penúltima será en Países Bajos del 4 al 6 de junio. Y para acabar, Pobladura de las Regueras con el Trial de España del 18 al 20 de septiembre que definirá a los campeones y campeonas de las cuatro categorías más importantes: TrialGP y Trial 2 en categoría masculina y TrialGP Women y Trial 2 Women en la femenina.

En la localidad berciana los campeones levantarán sus títulos y ahí la foto que viajará a lo largo de todo el mundo será la de un Toni Bou que parte como el favorito número uno para llegar a los 40 entorchados universales. Eso sí, tendrá que aplicarse a fondo en un certamen en el que a pesar de que no estará Adam Raga que decidía retirarse la pasada temporada, sí lo harán primeros espadas, entre ellos un Gabriel Marcelli al que todos sitúan como heredero del propio Bou o un Jaime Busto siempre en primera línea. Arnau Farré apunta a ser otro de los pilotos destacados en un Campeonato del Mundo que llegará a Pobladura de las Regueras como siempre lo ha hecho, de la mano del Moto Club Pobladura R.

CAMPEONATO DE ESPAÑA

El protagonismo entre la élite del trial no se va a quedar solo en el Mundial para Pobladura de las Regueras. Algo más de dos meses antes la localidad berciana será escenario de una nueva entrega del Nacional. Será los días 4 y 5 de julio cuando el Moto Club Pobladura R. ejerza de anfitrión de la cuarta parada del campeonato español en una prueba en la que salvo Toni Bou el resto de primeros exponentes a nivel internacional del trial estarán en la batalla por los puestos de honor.

Respecto a las categorías en disputa en el Nacional serán las TR1, TR2, TR3, TR4, TR5 A, TR5 B, Junior, Cadete 125cc, Cadete (Copa), Femenino TR1, Femenino TR2, Juvenil A, Juvenil B, Veterano A y Veterano B.