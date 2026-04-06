La protesta en defensa de Palestina en la Vuelta a España a su paso por León origina multas de hasta 60.000 euros

Protesta a favor de Palestina al paso de la Vuelta Ciclista por LeónL. de la Mata

Publicado por Europa Press Creado: Actualizado:

Cinco personas han sido sancionadas con multas de hasta 60.001 euros por los actos de protesta llevados a cabo el pasado día 10 de septiembre en la ladera del Castillo de Ponferrada (León) en defensa de Palestina durante la Vuelta Ciclista a España.

En concreto, cinco personas han sido sancionadas administrativamente, cuatro de las cuales han recibido multas de 3.001 euros cada una y una quinta persona se enfrenta a una sanción de 60.001 euros, ha expresado el grupo de apoyo a Palestina a través de la Asociación Bierzo Aire Limpio en una publicación en redes sociales.

"Consideramos importante trasladar esta información con transparencia, para que se conozcan estos hechos y podamos apoyar a las personas multadas por mostrar su solidaridad con Palestina y su rechazo al genocidio", según continúa la publicación.

En este contexto, se ha convocado una asamblea este lunes a las 19.00 horas en la Plaza de San Lorenzo de Ponferrada con el objetivo de abordar este asunto en profundidad, compartir información y analizar la situación.