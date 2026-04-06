El Olímpico de León femenino juvenil/cadete gana la 1ª Regional con pleno de victorias a falta de tres jornadas

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El Olímpico de León femenino juvenil/cadete ha obtenido en la jornada 23 (de 26) el campeonato de la 1ª Regional, la máxima categoría para jugadoras de su edad. Su temporada ha sido impecable con 21 victorias en 21 jornadas disputadas, para un total de 63 puntos y a falta de tres jornadas le saca nueve puntos al Parquesol de Valladolid, pero le tiene el goalaverage ganado.

La victoria en el que las matemáticas dieron el título a las olímpicas fue la disputada en la última jornada liguera contra el Burgos y que acabó con un resultado de 2-1. Yaiza Hernández marcó el gol decisivo: «Me llenó ilusión, fue un gol superespecial ya que nos dio el triunfo en el ultimo instante. Todas mis compañeras confiaban en mí y cuando entró el balón la emoción nos desbordó y nos pusimos a celebrarlo», cuenta sobre la positiva experiencia.

«Los resultados suelen ser lo único que reconoce el trabajo del día a día, más allá de ser campeonas de liga, hemos demostrado ser un equipo que ha ido creciendo con el paso de las jornadas», asegura el entrenador Ígor Fernández. Completan el cuerpo técnico Mario Crespo (segundo) y Laura Ruiz (preparadora física).

«Tenemos la oportunidad de entrenar a un grupo de jugadoras que tienen ilusión, actitud y por supuesto capacidades, para desarrollar aquello que nosotros como cuerpo técnico deseamos alcanzar tanto en las sesiones de entrenamiento, como en la competición. Hay que estar atentos a las generaciones que vienen ya que con trabajo, organización y unos objetivos definidos pueden repetir éxitos en el club, eso sería una muestra de crecimiento a nivel deportivo del Olímpico», añade el preparador.