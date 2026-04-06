Ribeiro, al que sitúan en el Mallorca y Castellón, «no es clave como antes»

El atacante brasileño de la Cultural, Lucas Ribeiro, vuelve a caer lesionado, abandonando el terreno de juego en el minuto 33 del partido disputado en el Reino de León frente al Real Valladolid, en un momento en el que se apunta que el Mallorca y el CD Castellón se interesan por hacerse con sus servicios para la próxima temporada. Esta nueva dolencia se suma a los problemas físicos que ya lo mantuvieron fuera de las canchas a principios de marzo por un fuerte golpe en la pierna izquierda. La tertulia ‘El VARDiario de León’ analizó la jornada deportiva del fin de semana. Se centró como debate principal en el primer triunfo culturalista de la etapa De la Barrera. Se comentó la presencia de Diego Collado en el campo de juego en lugar del lesionado Lucas Ribeiro. «Collado se movió más y mejor. Fijó a los centrales del Valladolid y a día de hoy Lucas Ribeiro no demuestra ese factor desequilibrante que necesita el equipo», afirmaron Óscar Díez, José Antonio Pérez, Juan Simón y Raúl Castro, con la moderación de Ángel Fraguas.