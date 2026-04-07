Iberdrola honra la trayectoria y el legado de Carolina Marín

Publicado por F. Rodríguez León Creado: Actualizado:

Iberdrola homenajeó este martes, junto al Ayuntamiento de Huelva y la Federación Andaluza de Bádminton (FAB), la trayectoria y el legado de Carolina Marín, en su primer encuentro público tras anunciar su retirada definitiva del bádminton profesional en sus redes sociales el pasado jueves 26 de marzo.

El acto se celebró en el pabellón Diego Lobato, el espacio en el que Carolina dio sus primeros pasos en este deporte, y en el entorno del Campeonato de Europa de bádminton, que se disputa estos días en Huelva con el respaldo de Iberdrola. La exbadmintonista ha estado acompañada por niñas y niños de su ciudad natal que están iniciando su andadura en esta disciplina y que han podido conocer de primera mano las experiencias de su ídolo y disfrutar de un clínic muy especial junto a ella. En una jornada cargada de simbolismo, Carolina ha dejado patente la magnitud de la herencia que deja como deportista y su capacidad para inspirar a las nuevas generaciones.

“Ha sido la decisión más difícil de mi vida. A partir de ahora quiero devolverle al deporte todo lo que me ha dado durante todos estos años. Empezar con una raqueta con ocho años en este pabellón fue lo mejor que pude hacer. Y, 24 años después, más allá de los logros, me quedo con todo lo que me ha ayudado a crecer como persona y como mujer. Ahora me toca disfrutar de mi familia, volver más a Huelva, escuchar a mi cuerpo y, con el tiempo, impulsar nuevos proyectos vinculados al deporte. Quiero aprovechar para dar las gracias a Iberdrola por darme la oportunidad de estar hoy aquí de nuevo y por haberme acompañado desde hace tantos años. Y a mi ciudad porque a pesar de la distancia siempre he sentido su cariño”, manifiesta Carolina Marín.

Carolina Marín es una de las grandes figuras del deporte español y una referencia histórica del bádminton a nivel global. Especialista en la modalidad individual, alcanzó el número uno del ranking mundial y protagonizó una carrera excepcional en un deporte dominado tradicionalmente por jugadoras asiáticas, convirtiéndose en la mejor jugadora europea de todos los tiempos.

Su palmarés es uno de los más exitosos de la historia de España: campeona olímpica en Río de Janeiro 2016, triple campeona del mundo (2014, 2015 y 2018), siete veces campeona de Europa (2014, 2016, 2017, 2018, 2021, 2022 y 2024) y vencedora de los Juegos Europeos de 2023. Estos logros no solo marcaron múltiples hitos competitivos, sino que redefinieron la presencia de España en la élite mundial del bádminton.

A lo largo de su trayectoria, Carolina Marín destacó también por su capacidad de superación. Fue capaz de volver a la alta competición tras graves lesiones de rodilla que condicionaron su participación en varios ciclos olímpicos, impidiéndole primero competir en Tokio y privándola posteriormente de disputar la final en París. Su regreso al máximo nivel y su encomiable competitividad reforzaron su imagen como deportista resiliente y de carácter inquebrantable.

Más allá de los títulos, su legado es profundamente inspirador. Marín transformó la percepción del bádminton en España, multiplicó la visibilidad de un deporte minoritario y abrió camino a nuevas hornadas de jugadores y jugadoras. Su estilo, mentalidad competitiva y liderazgo la han convertido en un referente transgeneracional, cuyo impacto perdurará más allá de las pistas.

Carolina forma parte del programa Embajadoras Iberdrola desde 2016, que reúne a 35 deportistas referentes para promover el reconocimiento social de la mujer en las diferentes disciplinas deportivas. Asimismo, es una de las integrantes del jurado de honor de los Premios Iberdrola Supera desde la primera edición, en 2020. Con estos galardones, la compañía distingue y da visibilidad a los mejores proyectos puestos en marcha en España en favor de la igualdad de género a través de la práctica deportiva.

La jornada celebrada hoy complementa al resto de iniciativas que la eléctrica pondrá en marcha para honrar su aportación al deporte y a la sociedad, entre las que se incluyen el citado patrocinio del Campeonato de Europa de bádminton y su participación en el homenaje oficial previsto para el domingo 12 de abril.

Iberdrola, pionera en la apuesta por la igualdad a través del deporte

Desde 2016, Iberdrola es el principal impulsor del deporte practicado por mujeres en España. Actualmente, apoya, a través de su patrocinio, a 35 federaciones nacionales y da nombre a más de 100 competiciones. Con su compromiso, en esta década, ha contribuido a que el número de integrantes femeninas de estas federaciones se haya incrementado más de un 80%, hasta rozar las 820.000.

El impulso de la eléctrica también se extiende al deporte paralímpico. Desde su creación, en 2005, colabora con el Plan de Apoyo al Deporte Objetivo Paralímpico (ADOP) del Comité Paralímpico Español (CPE) con el objetivo de proporcionar a nuestros deportistas las mejores condiciones para su preparación y participación en competiciones de máximo nivel.

Además, Iberdrola, a través de su Fundación en España y en colaboración con el Comité Paralímpico Español, concede becas de formación universitaria y de posgrado a deportistas paralímpicos beneficiarios del Plan ADOP, facilitando así su capacitación profesional y su futura integración laboral tras la retirada deportiva.

La compañía es, asimismo, una de las entidades colaboradoras del programa Universo Mujer, una iniciativa integral orientada al desarrollo y la evolución de la mujer en la sociedad a través de los valores del deporte.