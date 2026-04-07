El I Torneo 4X4 SCN Academy reúne a 180 niños de 6 a 14 años en Molinaseca

Publicado por A.F.R. León Creado: Actualizado:

Las instalaciones de la Academia Internacional de Fútbol, SCN Academy, acogió en Molinaseca el I Torneo 4X4 SCN Academy de Semana Santa, que disputaron un total de 180 niños de 6 a 14 años, divididos en 5 categorías diferentes. El día estuvo marcado por la buena climatología y por la gran asistencia de público que acompañaron a los más de 30 equipos inscritos con futbolistas llegados de la mayoría equipos del Bierzo y de León. El torneo arrancaba con la fase regular dónde se clasificaban los cuatro primeros para la disputa de las semifinales y la gran final de cada categoría. Todos los asistentes pudieron disfrutar de una paella, lo que ayudó a disfrutar de una jornada de fútbol.

Al finalizar el torneo de fútbol se hizo un sorteo de regalos entre todos los participantes en el evento y se les entregó, a cada uno, una medalla, recuerdo de este día, gracias a los patrocinadores del torneo, Ayuntamiento de Molinaseca, Hipermercado E. Leclerc, Deportes Sydney, Sport Coach Norte y Telepizza.