Fallece el laureado técnico Mircea Lucescu

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Mircea Lucescu, laureado entrenador y seleccionador de Rumanía hasta hace solo unos días, falleció este martes a los 80 años en Bucarest, a consecuencia del problema cardíaco que sufrió el pasado 29 de marzo durante un entrenamiento del combinado que dirigía.

El técnico rumano se sentó en una silla tras encontrarse mal mientras se llevaba a cabo la sesión y dejó de responder durante unos instantes, lo que activó inmediatamente el protocolo médico. Los servicios de emergencia acudieron con rapidez al centro de entrenamiento y, tras recibir los primeros auxilios en el lugar, fue evacuado en ambulancia al Hospital Universitario de Urgencias de Bucarest, donde este martes se confirmó su fallecimiento, debido a complicaciones de salud asociadas a la arritmia cardíaca grave que había padecido.

Lucescu deja un legado futbolístico en forma de brillante trayectoria, que lo convirtió en uno de los entrenadores más laureados y respetados del fútbol europeo. Conquistó hasta 35 títulos oficiales, una cifra que solo superan Alex Ferguson y Pep Guardiola, y que cimentó principalmente durante su exitosa y larga etapa al frente del Shakhtar Donetsk ucraniano, con el que alzó el trofeo de la Europa League en 2009, además de ocho ligas y seis copas, entre otros triunfos.

Jugador del Dinamo de Bucarest y del Corvinul Hunedoara en los sesenta y los setenta, se estrenó en los banquillos en 1979 en este segundo club, para comenzar una etapa de casi cinco décadas en los banquillos de un sinfín de equipos de diferentes países. Su último servicio fue en la selección de Rumanía, su país, a la que no pudo clasificar para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá después de caer ante Turquía (1-0) en las semifinales de las repescas europeas. Una derrota que, según la prensa de su país, le causó un «gran disgusto». Será recordado como una leyenda del fútbol.