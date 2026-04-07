El Real Madrid está herido, pero no muerto

Publicado por Juan José Lahuerta Madrid Creado: Actualizado:

Echada a perder la Liga ante el Mallorca, el Real Madrid dio un paso adelante para terminar otra temporada en blanco con una dolorosa derrota frente al Bayern (1-2), que desnudó al equipo de Arbeloa, sin mucho fútbol y con un exceso de épica que no bastó para contrarrestar una actuación estelar de Neuer que coronaron con sus tantos Luis Díaz y Kane.

El Real Madrid actual es un equipo sin director de orquesta, sin brújula. Las marchas de Modric y Kroos pesan como una losa antigua, de esas que no se levantan con voluntad. Sin ellos, el equipo vive al día, a la carrera, al error del rival. Y así es difícil gobernar partidos grandes. Aun así, el Madrid amagó. Dos zarpazos de Mbappé y una aparición de Vinícius toparon con Neuer, que convirtió sus propias dudas con el balón en tres paradas de veterano ilustre. Fue un espejismo. Porque el partido tenía dueño, y hablaba alemán.

Los avisos se sucedieron. Upamecano falló lo imposible bajo palos. Gnabry no aprovechó un regalo de Pitarch en una cesión a Lunin. Y hasta Alexander-Arnold erró lo que parecía hecho. El Madrid vivía de milagro, como quien se salva una y otra vez sin saber muy bien por qué.

Pero el fútbol no perdona eternamente. Cuando el descanso ya se intuía como refugio, un pase de Gnabry dejó solo a Luis Díaz ante Lunin. Esta vez no hubo redención. Gol del Bayern y comienzo de lo anunciado: la pesadilla tomaba forma.

Tras el paso por vestuarios, Arbeloa no tocó nada. Y el partido tampoco cambió. Al primer suspiro, Kane, con ese instinto de delantero total, encontró un hueco fuera del área y lo convirtió en sentencia provisional. Un disparo seco, ajustado, de los que no admiten réplica. El balón besó la red y el Bernabéu entendió que esta vez la tormenta no estaba fuera. Estaba dentro.

Quedaba un mundo para el final. En Europa, el Real Madrid se desmelena y se aferra a los milagros. Buscó repetir otra jornada histórica con pocos argumentos y con más corazón y rebeldía que otra cosa Vinicius acarició el gol, pero Neuer, en un mano a mano, aguantó al brasileño y su lanzamiento se estrelló contra el lateral de la red.

Aparecieron entonces Militao y Bellingham, a ver si con nombre, pero con poco ritmo competitivo, el Real Madrid encontraba la inspiración. El medio inglés pisó el césped y sirvió a Mbappé un buen balón a la carrera: otra vez apareció Neuer con otra estirada imposible.

El alemán era un gigante que paraba todo. O casi todo, porque a falta de veinte minutos, por fin, Mbappé consiguió atravesar su muralla. Eso sí, con incertidumbre, porque Neuer, en un remate a bocajarro, aún se atrevió a despejar la pelota contra el larguero. Luego la pelota se fue dentro y acabó con sus resistencia para que el Real Madrid tocara arrebato. Quedaban 20 minutos. Ya no pudo ser. Los fantasmas del City, Chelsea y PSG, cercanos sufridores de milagros imposibles, no atenazaron al Bayern. Un buen dibujo en la primera parte, la efectividad de Kane y de Luis Díaz y, sobre todo, una noche espectacular de Neuer, desataron la tormenta perfecta en el Bernabéu. Ahora, los hombres de Arbeloa están al borde del abismo de otra temporada en blanco.