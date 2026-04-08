Rodrigo Pérez Arce escoge un destino cercano, el UBU San Pablo Burgos

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El central de 30 años Rodrigo Pérez Arce anunció al Ademar hace varias semanas que no continuaría unido al club. Empezó en ese momento la hora de deshojar la margarita ante posibles pretendientes.

Se habló en los rumores de equipos grandes de Asobal como Torrelavega (donde irá Saeid) o Logroño (donde irá Samu Saiz) o incluso otra experiencia en el extranjero como la que ya vivió en la temporada 2022-23 en las filas del Cherburgo francés.

Finalmente, su destino de cara a la próxima temporada estará en la misma comunidad autónoma, tras decantarse por la oferta del UBU San Pablo Burgos, donde volverá a coincidir con Dani Gordo y con el ex ademarista Jaime Fernández. Llegará a la antigua capital castellana incluso aunque el club no logre esta temporada el ascenso a Asobal.