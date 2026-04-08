LIGA EUROPA. Cucho Hernández anotó el gol verdiblanco desde el punto de penalti
Braga y Real Betis empatan y dejan todo abierto para la vuelta en Sevilla
BRAGA 1
Hornícek; Víctor Gómez, Lagerbielke, Niakaté, Arrey-Mbi; Diego Rodrigues (Moutinho, min 18), Jean-Baptiste Gorby, Grillitsch (Tiknaz, min 84); Gabri Martínez (Dorgeles, min 77), Pau Víctor (Moscardo, min 84), Ricardo Horta (Fran Navarro, min 77).
BETIS 1
Pau López; Aitor Ruibal, Bartra, Natan, Ricardo Rodríguez; Amrabat (Antony, min 46), Marc Roca (Deossa, min 63); Fornals, Fidalgo (Altimira, min 63), Abde (Rodrigo Riquelme, min 77); Cucho Hernández (Chimy Ávila, min 82).
Goles: 1-0, min 5: Grillitsch; 1-1, min 61: Cucho Hernández, de penalti. Árbitro: Félix Zwayer (Alemania). Amonestó a los locales Niakaté, Gorby y Grillitsch, y a los visitantes Amrabat, Marc Roca y Natan. Incidencias: Partido disputado en el Estadio de Braga ante 20.847 espectadores, entre ellos 2.000 aficionados béticos. Minuto de silencio en memoria de Mircea Lucescu.