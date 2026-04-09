El portero iraní del Ademar León Saeid se sube al autocar con destino Barcelona

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El Ademar juega el viernes 10 de abril (19.00, Teledeporte) en el Palau Blaugrana para medirse al líder imbatible Barcelona. Para este duelo de difícil desempeño se ha subido al autocar que ha salido de la capital leonesa el portero iraní Saeid.

El cancerbero ha estado varios días de baja médica por problemas anímicos relacionados con la guerra entre su país de origen y Estados Unidos. Tras el anuncio de Trump de las dos semanas de margen, Saeid ha vuelto a los entrenamientos y se ha subido al autocar que ha salido a las 9.00 del 9 de abril hacia la ciudad condal.

Los que no han viajado a Barcelona son el máximo artillero del equipo Gonzalo Pérez, con un problema en la inserción del aductor que ya le impidió acabar en plenas condiciones el último choque contra el Huesca pese a los catorce goles anotados; ni su hermano, el central y capitán, Rodrigo Pérez, junto con el lateral derecho Edu Fernández.

Hace unos días ya Luis Puertas comentó que Barcelona no era el lugar para forzar con jugadores que aún no estén plenamente recuperados. ''Con Edu y Rodri priorizamos siempre su salud y yo creo que ambos podrían llegar al partido contra Barça, pero hay que valorar con qué garantías. Si ves una garantía 100% de jugar, por supuesto que van a viajar y jugar. Sin embargo, si hay algún riesgo de perderles para el resto de temporada, no voy a forzar a nadie, porque el jugador cuando no está cómodo en la pista no vale para nada y vas a asumir un riesgo innecesario''.