Rodri Suárez, central de la Cultural Leonesa: ''Intento evitar las 'etiquetas', mejorar y tener autocrítica''

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El central leonés de la Cultural, Rodri Suárez, compareció ante los medios en la previa del viaje del equipo a Granada. ''La victoria contra el Valladolid nos ha dado confianza y ha sido una liberación. Ahora tenemos la cabeza más limpia para afrontar este último tramo con con la mayor determinación posible''.

''Es difícil de lograr porque realmente los equipos tienen mucho nivel, pero está claro que cada vez que dejamos la portería a cero tenemos muchas opciones de llevarnos los tres puntos. Al final es lo que queremos todos los partidos, intentar ser sólidos en defensa porque creo que empezando por ahí al final arriba vamos a tener oportunidades y nos vamos a llevar los partidos, es cuestión de tiempo tener más efectividad'', explicó sobre la importancia de no encajar goles.

Sobre su mejoría a lo largo de la temporada y todos los minutos de los que ha dispuesto en Segunda División, aseguró: ''yo sobre todo me intento centrar a nivel personal en lo que me dice la gente que que me quiere y que quiere lo mejor para mí, evitar las etiquetas; y de ahí intentar con autocrítica siempre mejorar. Yo estoy muy contento con todo el trabajo que he hecho tanto yo como mis compañeros, con la confianza que me han dado los técnicos y al final lo único que intento, tanto el año pasado que jugaba menos como este, es ayudar al equipo''.