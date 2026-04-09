A la venta la camiseta retro que la Cultural Leonesa usará en Granada

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

La Cultural Leonesa ha puesto a la venta para todos los públicos 30 unidades de las camisetas retro que usará el equipo el próximo domingo a las 14.00 horas en su duelo contra el Granada en Los Cármenes de la jornada 35.

En esa fecha todos los equipos tanto de Primera como de Segunda División usarán este tipo de vestimenta clásica. Esta decisión contradice la versión inicial del club de vender estas camisetas solo a abonados culturalistas y con un sorteo, por su escasez.

Hay que recordar que la Cultural no llegó a participar en el desfile de presentación de estas camisetas, celebrado durante la Madrid Fashion Week, ya que el club adujo ''problemas logísticos''.