El IV Slalom de Villoria de Órbigo contará con más de 60 pilotos

Villoria de Órbigo sumará el próximo 12 de abril la cuarta entrega de su Slalom. La prueba, organizada por la escudería Bañeza Motor Racing, será puntuable para el campeonato de Castilla y León de la modalidad, reafirmando su condición como una de las citas destacadas del automovilismo deportivo de la Comunidad.

Como acto previo a la competición, el sábado a las 21.30 horas, la plaza de la localidad acogerá la presentación oficial de pilotos y vehículos participantes.

La prueba contará este año con una destacada participación, reuniendo a más de 60 pilotos procedentes de distintos puntos de Castilla y León. Desde la organización se destaca el importante respaldo recibido por parte de los participantes, subrayando que las inscripciones se completaron en menos de 15 minutos, reflejo del creciente interés que despierta esta prueba dentro del calendario autonómico.

En el apartado deportivo y de competición, además de los trofeos correspondientes al campeonato de Castilla y León, se entregarán reconocimientos especiales como la Copa Veteranos, la Copa Grúas Hermanos Pérez Memorial José María Fernández, la Copa Local y la Copa Femenina Villa Áurea.

En la presentación oficial participaron Andrés (presidente del club BMR), Sabina (concejala), Darío (organizador), Auri Junta Vecinal) Borja (patrocinador) Paula (presidenta de la Junta Vecinal de Villoria de Órbigo), José (alcalde de Villarejo de Órbigo), Guille (concejal), Ricardo (representante de RMG Autos), Carmen (representante de RMG Autos) y Jesús (organizador).