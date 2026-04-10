Doble cita en la Copa de España del Eneicat en Betanzos y Pontevedra

El Eneicat tratará de ser protagonista en la Copa de España.DL

El Eneicat–Be Call afronta este fin de semana un nuevo y exigente doble compromiso dentro de la Copa de España Féminas, con presencia en las pruebas de Betanzos (sábado) y Pontevedra (domingo), dos citas consecutivas que reunirán a los principales equipos del panorama nacional.

El conjunto leonés llega a esta doble jornada con la ambición de seguir dando un paso adelante en su rendimiento y comenzar a trasladar a la competición el trabajo que viene desarrollando durante las últimas semanas, en un momento clave del calendario.

El Eneicat contará con un bloque formado por Olha Kulynych, Alessia Missagglia, Natalia Vázquez, Valeria Kovyazina, Tamara Seijas y Mercedes González, en una alineación que combina progresión, compromiso y capacidad competitiva.