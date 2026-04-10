El Ademar León se estrella contra un gigante

El portero del Barcelona, Nielsen, fue todo un muro para los ademaristas y una de las claves del contundente triunfo blaugrana.ORIOL

FC BARCELONA 48

Nielsen, Barrufet (2), Gómez (3), Janc (2), Nguessan (3), Makuc (3) y Frade (6). También Gisli (ps), Bazán, Daniel Fernández (5), Carlsbogard (2), Mem (7), D. Cikusa (3), Sola (6), Seif (3) y Fàbregas (3).

ABANCA ADEMAR 31

Álvaro Pérez, Wasiak (4), Sanz (1), Adrián F. (2), Zapico (1), Sainz (1) y A. Martín (1). También Lindqvist (6), Miñambres (3), Rozada (5), Sergio Sánchez (5), Díez, R. García (1), Benites (1), Saeid (ps) y Marcos García (ps).

Marcadores parciales: 4-2, 11-5, 13-7, 17-9, 22-12, 26-15 (descanso); 29-18, 33-21, 37-22, 43-24, 45-28, y 48-31 (final). Árbitros: Andreu Marín Lorente y Ignacio García Senadilla (Colegio catalán). Excluyeron por dos minutos a Makuc; Lindqvist y Zapico. Incidencias: Palau Blaugrana. Buena entreda para presenciar el encuentro de Liga con el que el Barça deja sentenciado el título.

El FC Barcelona demostró frente al Abanca Ademar que sigue a unos cuantos peldaños de distancia de los 'mortales' de la Liga Asobal. Lo hizo con un contundente triunfo por 48-31 en un pulso en el que los de Luis Puertas, que no pudieron contar con su máxima referencia en ataque como Gonzalo Pérez, apenas pudieron aguantar cinco minutos el cara a cara con el que si este sábado pincha el Logroño levantará un nuevo trofeo de campeón de Liga.

Los leoneses saltaban al Palau conscientes de que ganar al todopoderoso Barça era poco menos que imposible, pero con ganas de ofrecer una buena imagen. Y empezaron bien tuteando al líder en unos primeros minutos de ataque y gol constante que se saldaron con un 3-2. Sin embargo, las paradas del portero local, Nielsen, empezaron a marcar la diferencia muy pronto y permitieron al Barça salir al contraataque para escaparse hasta el 5-2. Los locales ponían la directa y, pese a los esfuerzos del Ademar, las cosas se ponían aún más oscuras con dos nuevas paradas de Nielsen. Era el minuto 6 de partido y a Luis Puertas no le quedaba otra que pedir su primer tiempo muerto.

Pero la situación apenas cambiaba. Es cierto que los leoneses parecían encontrar nuevos caminos en ataque y conseguían ver puerta, pero en defensa el equipo continuaba errático. Volvía a parar el juego el técnico ademarista, y esta vez parecía que el equipo conseguía mejorar. Zapico y Sergio Sánchez lograban anotar y recortaban distancias, y ahora era el técnico azulgrana el que paraba el reloj para intentar que los suyos recuperasen el control. A la vuelta, Fàbregas conseguía romper la defensa leonesa y el partido entraba en una nueva fase, pero una vez más el acierto local se imponía y el Barça recuperaba su amplia renta para irse al descanso con un marcador de 26-15.

Intentaron meter una marcha más los leoneses en el inicio de la segunda mitad y tras unos minutos de idas y venidas, los de Luis Puertas, con Lindqvist y Wasiak acertados, conseguían reducir las distancias hasta los 9 goles. Pero se acabaron pronto los buenos minutos de los leoneses, que no conseguían mantener la intensidad y volvían a sucumbir al vendaval de juego azulgrana, que cerraba el pulso con un contundente 48-31.