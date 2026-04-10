El Real Madrid no pasa del empate frente el Girona y 'renuncia' a la Liga

Publicado por Juan José Lahuerta Madrid Creado: Actualizado:

Otro pinchazo consecutivo, esta vez ante el Girona (1-1), fue el epílogo definitivo de la pelea del Real Madrid por la Liga, un título prácticamente inalcanzable cuando asoma en la Liga de Campeones el Bayern Múnich, último clavo ardiendo al que se agarra el conjunto blanco para salvar la temporada.

Sólo queda la Liga de Campeones. Es el refugio de los hombres de Arbeloa a un curso que apunta a los cero títulos, como el anterior. El miércoles debe remontar un 1-2 en Múnich y ni eso asegura réditos, porque después quedan unas semifinales y una final. El desastre parece evidente y este Real Madrid parece alejado de los milagros.

Antes del pitido inicial, la Liga ya era un ejercicio de fe para el equipo de Arbeloa, que afrontó la visita del Girona con la mirada más allá del presente. Porque lo que asoma en el horizonte es el Bayern y pesa más. Mucho más. Siete puntos de distancia que pueden ser nueve, el Camp Nou como última frontera y la necesidad de que el Barça tropiece en innumerables ocasiones.

REAL MADRID 1

Lunin; Carvajal, Militao (Huijsen, min 64), Asencio, Fran García (Mendy, min 80); Valverde, Camavinga (Tchouameni, min 80), Bellingham (Güler, min 64); Brahim, Mbappé y Vinicius.

GIRONA 1

Gazzaniga; Arnau, Francés, Vitor Reis, Álex Moreno; Thomas Lemar (Hugo Rincón, min 70), Witsel, Iván Martín (Fran Beltrán, min 84); Tsygankov, Ouhani (Bryan Gil, min 70) y Echeverri (Abel Ruiz, min 64) (Christian Stuani, min 85).

Goles: 1-0, min 50: Valverde; 1-1, min 61: Lemar. Árbitro: Javier Alberola Rojas (Comité Castellano-Manchego). Mostró cartulina amarilla a Mbappé y a Valverde por parte del Real Madrid y a Hugo Rincón por parte del Girona. Incidencias: Partido disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante cerca de 70.000 espectadores.