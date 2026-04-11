Espíritu Marianín en la Cultural Leonesa retro

La garra y la fuerza de Marianín, que en la imagen celebra un gol con la Cultural, debe ser este domingo la seña de identidad ante el Granada CF en la 'Jornada Retro'.DL

La Jornada Retro de LaLiga rinde homenaje a la historia del fútbol español con equipos vistiendo camisetas de diseño clásico. El equipo leonés, que no lucirá ninguna de las camisetas que ha vestido (algunas muy llamativas) a lo largo de sus casi 103 años de historia, haría muy bien en saltar al Estadio Nuevo Los Cármenes este domingo a partir de las 14.00 horas con el espíritu de Marianín, Villafañe, Ovalle, Larrauri, Piñán, Celso, Félix, Zuazaga... y hasta con las señas de identidad del pícaro utillero Manolín, que se las sabía todas y que ha dejado su impronta en su hijo con el mismo nombre dentro del actual vestuario culturalista. Un grupo de futbolistas excelentes que enorgullecerá de por vida al culturalismo y que este domingo si los actuales jugadores que dirige De la Barrera saltan al campo con las mismas ganas que lo hacían aquellos integrantes de la Cultural será el mejor ejemplo de homenaje a esta 'Jornada Retro' por parte del equipo leonés, muy necesitado de victorias y puntos para salir de la cola de la tabla de Segunda División.

La Cultural necesita a toda costa sumar puntos para dejar el puesto de colista que comparte con Mirandés y Huesca y seguir soñando con la permanencia. Rubén de la Barrera deberá rehacer el once debido a la ausencia de hasta cuatro jugadores titulares. Dos por sanción, Thiago Ojeda y Sergi Maestre, y otros dos por lesión, el serbio Nemanja Radoja, que se perderá su tercer partido consecutivo, y el brasileño Lucas Ribeiro, uno de los jugadores más desequilibrantes en ataque.

De la Barrera tendrá que decidir si utiliza en el centro del campo a un jugador inédito hasta ahora como Yayo o decidirse por uno de más movilidad como Selu Diallo, con la previsible titularidad de Bicho. Rubén de la Barrera no ha repetido el mismo once inicial en los siete partidos que lleva en el banquillo culturalista y acostumbra a sorprender con algún cambio inesperado.

El Granada CF, dirigido por José Rojo 'Pacheta', llega al partido tras las derrotas ante Las Palmas (2-0) y Castellón (3-2).

Pacheta cuenta con casi toda su plantilla disponible, ya que sólo tiene la baja del lesionado Pau Casadesús al recuperar previsiblemente al central Manu Lama, ausente en Castellón por lesión.

Un partido clave para los dos equipos en una 'Jornada Retro', en la que la historia también cuenta.