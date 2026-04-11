Pablo Miguel Rodríguez Pardo, éxito de plata en el Nacional FEDDI

El club La Venatoria-Lemauto vuelve a brillar en el panorama nacional gracias a la destacada actuación de su nadador, Pablo Miguel Rodríguez Pardo, durante el Campeonato de España de Natación FEDDI celebrado este pasado fin de semana en Vitoria. Tras una amarga descalificación en los 50 braza, el leonés demostró su madurez deportiva logrando dos puestos de finalista y un podio nacional.

La competición fue una auténtica prueba de fuego para el deportista leonés. La jornada comenzaba con un revés inesperado: tras lanzarse al agua para defender su título de campeón en los 50 metros braza, una decisión técnica por «patada irregular» supuso su descalificación, privándole de luchar por revalidar el oro.

Sin embargo, lejos de amilanarse, Rodríguez Pardo dio una lección de pundonor y madurez competitiva. En la prueba de 100 metros braza, el nadador de La Venatoria firmó una actuación magistral, deteniendo el crono en su mejor marca personal del año para colgarse una merecida medalla de plata. A este éxito se sumaron dos puestos de honor que confirman su polivalencia y excelente estado de forma: 4º en los 50 metros espalda y 6º en los 100 metros espalda.